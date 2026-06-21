https://crimea.ria.ru/20260621/chaty-zhiltsov-mkd-zachem-nuzhny-i-chem-mogut-pomoch-1156912552.html

Чаты жильцов МКД: зачем нужны и чем могут помочь

Чаты жильцов МКД: зачем нужны и чем могут помочь - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Чаты жильцов МКД: зачем нужны и чем могут помочь

Домовые чаты собственников жилья в мессенджерах, которые администрируют представители госжилинспекций, нужны в первую очередь для информирования, а что касается РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T20:11

2026-06-21T20:11

2026-06-21T20:11

мессенджеры

олег бышук

жилье

жкх

жкх крыма и севастополя

ано "жкх контроль республики крым"

городская среда

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/14/1148093523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b1d199c2a269b31adebee25d15bde18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Домовые чаты собственников жилья в мессенджерах, которые администрируют представители госжилинспекций, нужны в первую очередь для информирования, а что касается приема обращений и заявлений, то их необходимо направлять непосредственно через управляющую организацию или портал "Госуслуги". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель директора АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым", член штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук.При этом эксперт отметил, что работа этих чатов зависит от самой управляющей организации и активности жителей дома – если совет дома активный, то и в чате звучат и обсуждаются актуальные вопросы, есть конструктив.В декабре прошлого года были приняты важные поправки в Жилищный кодекс РФ, которые легитимизировали использование домовых чатов и каналов в национальном мессенджере MАКС. Теперь присутствие и работа там становится для управляющих организаций не просто рекомендацией, а частью их профессиональной деятельности. Более того, это стало лицензионным требованием, за нарушение которого Госжилинспекция может применить санкции, разъяснял РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, председатель экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев.Разглашение персональных данных соседей в общедомовом чате может повлечь за собой административный штраф до 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до полумиллиона. Об этом сообщал директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оплата по теплосчетчику невозможна в старом жилфонде – экспертАксенов отчитал чиновников за игнорирование обращений гражданРост тарифов на ЖКХ: люди должны понимать, за что они платят

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мессенджеры, олег бышук, жилье, жкх, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым", городская среда, крым