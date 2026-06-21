Чаты жильцов МКД: зачем нужны и чем могут помочь
Основной задачей чатов МКД для управляющих организаций является информирование
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Домовые чаты собственников жилья в мессенджерах, которые администрируют представители госжилинспекций, нужны в первую очередь для информирования, а что касается приема обращений и заявлений, то их необходимо направлять непосредственно через управляющую организацию или портал "Госуслуги". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель директора АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым", член штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук.
"Основная задача такого чата для управляющей организации – это информировать. Информировать о планах работ, об ограничениях, о приостановке каких-то услуг, если они будут. Что касается приема обращений, заявлений, они должны направляться через управляющую организацию либо через Госуслуги", – сказал спикер.
При этом эксперт отметил, что работа этих чатов зависит от самой управляющей организации и активности жителей дома – если совет дома активный, то и в чате звучат и обсуждаются актуальные вопросы, есть конструктив.
В декабре прошлого года были приняты важные поправки в Жилищный кодекс РФ, которые легитимизировали использование домовых чатов и каналов в национальном мессенджере MАКС. Теперь присутствие и работа там становится для управляющих организаций не просто рекомендацией, а частью их профессиональной деятельности. Более того, это стало лицензионным требованием, за нарушение которого Госжилинспекция может применить санкции, разъяснял РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, председатель экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев.
Разглашение персональных данных соседей в общедомовом чате может повлечь за собой административный штраф до 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до полумиллиона. Об этом сообщал директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.
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