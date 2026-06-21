Рейтинг@Mail.ru
Чаты жильцов МКД: зачем нужны и чем могут помочь - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260621/chaty-zhiltsov-mkd-zachem-nuzhny-i-chem-mogut-pomoch-1156912552.html
Чаты жильцов МКД: зачем нужны и чем могут помочь
Чаты жильцов МКД: зачем нужны и чем могут помочь - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Чаты жильцов МКД: зачем нужны и чем могут помочь
Домовые чаты собственников жилья в мессенджерах, которые администрируют представители госжилинспекций, нужны в первую очередь для информирования, а что касается РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T20:11
2026-06-21T20:11
мессенджеры
олег бышук
жилье
жкх
жкх крыма и севастополя
ано "жкх контроль республики крым"
городская среда
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/14/1148093523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b1d199c2a269b31adebee25d15bde18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Домовые чаты собственников жилья в мессенджерах, которые администрируют представители госжилинспекций, нужны в первую очередь для информирования, а что касается приема обращений и заявлений, то их необходимо направлять непосредственно через управляющую организацию или портал "Госуслуги". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель директора АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым", член штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук.При этом эксперт отметил, что работа этих чатов зависит от самой управляющей организации и активности жителей дома – если совет дома активный, то и в чате звучат и обсуждаются актуальные вопросы, есть конструктив.В декабре прошлого года были приняты важные поправки в Жилищный кодекс РФ, которые легитимизировали использование домовых чатов и каналов в национальном мессенджере MАКС. Теперь присутствие и работа там становится для управляющих организаций не просто рекомендацией, а частью их профессиональной деятельности. Более того, это стало лицензионным требованием, за нарушение которого Госжилинспекция может применить санкции, разъяснял РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, председатель экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев.Разглашение персональных данных соседей в общедомовом чате может повлечь за собой административный штраф до 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до полумиллиона. Об этом сообщал директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оплата по теплосчетчику невозможна в старом жилфонде – экспертАксенов отчитал чиновников за игнорирование обращений гражданРост тарифов на ЖКХ: люди должны понимать, за что они платят
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/14/1148093523_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bd54d4a8f68bf203a21f86013a34b26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мессенджеры, олег бышук, жилье, жкх, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым", городская среда, крым
Чаты жильцов МКД: зачем нужны и чем могут помочь

Основной задачей чатов МКД для управляющих организаций является информирование

20:11 21.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкMax – новая цифровая платформа
Max – новая цифровая платформа - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Домовые чаты собственников жилья в мессенджерах, которые администрируют представители госжилинспекций, нужны в первую очередь для информирования, а что касается приема обращений и заявлений, то их необходимо направлять непосредственно через управляющую организацию или портал "Госуслуги". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель директора АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым", член штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук.
"Основная задача такого чата для управляющей организации – это информировать. Информировать о планах работ, об ограничениях, о приостановке каких-то услуг, если они будут. Что касается приема обращений, заявлений, они должны направляться через управляющую организацию либо через Госуслуги", – сказал спикер.
При этом эксперт отметил, что работа этих чатов зависит от самой управляющей организации и активности жителей дома – если совет дома активный, то и в чате звучат и обсуждаются актуальные вопросы, есть конструктив.
В декабре прошлого года были приняты важные поправки в Жилищный кодекс РФ, которые легитимизировали использование домовых чатов и каналов в национальном мессенджере MАКС. Теперь присутствие и работа там становится для управляющих организаций не просто рекомендацией, а частью их профессиональной деятельности. Более того, это стало лицензионным требованием, за нарушение которого Госжилинспекция может применить санкции, разъяснял РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, председатель экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев.
Разглашение персональных данных соседей в общедомовом чате может повлечь за собой административный штраф до 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до полумиллиона. Об этом сообщал директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Оплата по теплосчетчику невозможна в старом жилфонде – эксперт
Аксенов отчитал чиновников за игнорирование обращений граждан
Рост тарифов на ЖКХ: люди должны понимать, за что они платят
 
МессенджерыОлег БышукЖильеЖКХЖКХ Крыма и СевастополяАНО "ЖКХ Контроль Республики Крым"Городская средаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:48Выгода и экологическая польза: электрокары все популярнее в Крыму
20:20Еще 168 украинских беспилотников атаковали Крым и 11 регионов России
20:18В Севастополе вводят ограничения в работе транспорта и общепита
20:11Чаты жильцов МКД: зачем нужны и чем могут помочь
19:55На дорогах Симферополя станет больше пластиковых "зебр"
19:40Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны признать геноцид народов СССР
19:25Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
19:10На Крым надвигается холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды на неделе
18:52Закон о сталкинге в России: что обязательно должно быть прописано – мнение
18:28Крым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт
18:22Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта
18:10Как самозанятым крымчанам получить оплачиваемый больничный
17:55Реально и виртуально: фиджитал-спорт может войти в школьную программу
17:28Что выявил общественный мониторинг безопасности детских площадок в Крыму
17:08В Крыму в два поселка подведут воду и канализацию на ряд объектов
16:55Экзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательным
16:40В Севастополе воздушная тревога объявлена в пятый раз за сутки
16:28Центр Севастополя подключают к газу после ремонта
16:07У подростка в Феодосии изъяли мотоцикл за ночную езду
15:55В Севастополе полностью восстановили электроснабжение
Лента новостейМолния