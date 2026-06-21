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Беспилотник с полным боезарядом упал на многоквартирный дом в Севастополе
Беспилотник с полным боезарядом упал на многоквартирный дом в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Беспилотник с полным боезарядом упал на многоквартирный дом в Севастополе
Беспилотник ВСУ после утренней атаки на Севастополь после подавления РЭБ упал на крышу многоквартирного дома в центре города. Об этом сообщает губернатор Михаил РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T10:45
2026-06-21T10:45
2026-06-21T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ после утренней атаки на Севастополь после подавления РЭБ упал на крышу многоквартирного дома в центре города. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.В настоящее время специалисты принимают решение по работе с взрывоопасным предметом.Воздушной атаке Севастополь подвергся в ночь на воскресенье, очередная была объявлена утром, работала авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Было сбито пять БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, михаил развожаев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года
Беспилотник с полным боезарядом упал на многоквартирный дом в Севастополе
Беспилотник с полным боезарядом упал на многоквартирный дом в Севастополе – идет эвакуация
10:45 21.06.2026 (обновлено: 11:11 21.06.2026)