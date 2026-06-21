https://crimea.ria.ru/20260621/bespilotnik-s-polnym-boezaryadom-upal-na-mnogokvartirnyy-dom-v-sevastopole-1157037602.html

Беспилотник с полным боезарядом упал на многоквартирный дом в Севастополе

Беспилотник с полным боезарядом упал на многоквартирный дом в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Беспилотник с полным боезарядом упал на многоквартирный дом в Севастополе

Беспилотник ВСУ после утренней атаки на Севастополь после подавления РЭБ упал на крышу многоквартирного дома в центре города. Об этом сообщает губернатор Михаил РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T10:45

2026-06-21T10:45

2026-06-21T11:11

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севастополь

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атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ после утренней атаки на Севастополь после подавления РЭБ упал на крышу многоквартирного дома в центре города. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.В настоящее время специалисты принимают решение по работе с взрывоопасным предметом.Воздушной атаке Севастополь подвергся в ночь на воскресенье, очередная была объявлена утром, работала авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Было сбито пять БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, михаил развожаев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атака всу на крым и севастополь 21 июня 2026 года