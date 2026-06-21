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Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму
Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму
Экологическое направление в туризме перспективно развивается в Крыму, как и во всей стране. Как сохраняют окружающую среду на полуострове в условиях почти... РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Экологическое направление в туризме перспективно развивается в Крыму, как и во всей стране. Как сохраняют окружающую среду на полуострове в условиях почти круглогодичного турпотока – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали декан факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Наталья Страчкова и доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Вернадского Игорь Вахрушев."Тренд на экотуризм в России сформировался за последние годы очень устойчиво. Можно сказать, что 13% площади Российской Федерации занимают особо охраняемые природные территории. Из 240 миллионов гектар около 6 миллионов активно используется в развитии именно экологического туризма", – отметила Наталья Страчкова.Для Крыма, добавила она, это направление является очень перспективным, так как и полуостров обладает достаточно большим количеством ООПТ (особо охраняемые природные территории – ред.).В свою очередь Игорь Вахрушев обратил внимание, что существует ряд негативных факторов, влияющих на экологию Крыма."Дело в том, что туризм – это действительно экологически "грязная" отрасль, достаточно серьезная. И если этот момент пустить на самотек, то у нас начнутся действительно и повышение загрязнений и прочие моменты. Здесь нужно найти баланс между туризмом и нагрузкой на природные объекты", – подчеркнул ученый.Сейчас, добавил он, в экологический туризм активно включаются национальные парки, заповедные территории, проводятся экологические маршруты, но нет до конца встроенной теории, чтобы выделить допустимую нагрузку на ту же эко-тропу, определив ее пропускную способность."Баланс нужно найти еще и в экологическом сельском хозяйстве, применении современных технологий, ведь практически север Крыма – это сельскохозяйственные территории, которые в большей степени востребованы, а могут быть и расширены в ближайшем будущем", – считает Игорь Вахрушев.Особое внимание необходимо также уделять и промышленному наследию республики, сказал он."Здесь тоже нужно найти какой-то определенный баланс, чтобы не навредить региону. Все восточное направление – это старые производственные объединения, которые остались. Обогатительная фабрика до сих пор стоит, отходы от нее остались огромные, она работала более 50 лет. То есть вот эти вопросы старого наследия в Крыму еще дают о себе знать", – заметил спикер.Тренд на экологический туризм очень активно проявился в послековидный период по всему миру, обозначил ученый. И в современном Крыму, по его мнению, следует опираться на опыт других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создают туристические кластеры с заботой о природе и экологииЕвпатория вошла в тройку самых экологичных курортов РоссииВ Севастополе открывают первый эко-отель в заповедной зоне у моря
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крым, туризм в крыму, отдых в крыму, крым курортный, экология
Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму
Экологический туризм в Крыму направлен на сохранение окружающей среды – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым.
Экологическое направление в туризме перспективно развивается в Крыму, как и во всей стране. Как сохраняют окружающую среду на полуострове в условиях почти круглогодичного турпотока – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали декан факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Наталья Страчкова и доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Вернадского Игорь Вахрушев.
"Тренд на экотуризм в России сформировался за последние годы очень устойчиво. Можно сказать, что 13% площади Российской Федерации занимают особо охраняемые природные территории. Из 240 миллионов гектар около 6 миллионов активно используется в развитии именно экологического туризма", – отметила Наталья Страчкова.
Для Крыма, добавила она, это направление является очень перспективным, так как и полуостров обладает достаточно большим количеством ООПТ (особо охраняемые природные территории – ред.).
"У нас уже работают 88 эко-маршрутов, оборудуются эко-тропы, среди населения формируется экологическое сознание, и, в первую очередь среди молодежи, что мы не только должны лицезреть природу как сторонние наблюдатели, мы должны сделать ее лучше. Сейчас начинают развиваться в том числе эко-волонтерство и научное волонтерство", – рассказала гостья студии.
В свою очередь Игорь Вахрушев обратил внимание, что существует ряд негативных факторов, влияющих на экологию Крыма.
"Дело в том, что туризм – это действительно экологически "грязная" отрасль, достаточно серьезная. И если этот момент пустить на самотек, то у нас начнутся действительно и повышение загрязнений и прочие моменты. Здесь нужно найти баланс между туризмом и нагрузкой на природные объекты", – подчеркнул ученый.
Сейчас, добавил он, в экологический туризм активно включаются национальные парки, заповедные территории, проводятся экологические маршруты, но нет до конца встроенной теории, чтобы выделить допустимую нагрузку на ту же эко-тропу, определив ее пропускную способность.
"Баланс нужно найти еще и в экологическом сельском хозяйстве, применении современных технологий, ведь практически север Крыма – это сельскохозяйственные территории, которые в большей степени востребованы, а могут быть и расширены в ближайшем будущем", – считает Игорь Вахрушев.
Особое внимание необходимо также уделять и промышленному наследию республики, сказал он.
"Здесь тоже нужно найти какой-то определенный баланс, чтобы не навредить региону. Все восточное направление – это старые производственные объединения, которые остались. Обогатительная фабрика до сих пор стоит, отходы от нее остались огромные, она работала более 50 лет. То есть вот эти вопросы старого наследия в Крыму еще дают о себе знать", – заметил спикер.
Тренд на экологический туризм очень активно проявился в послековидный период по всему миру, обозначил ученый. И в современном Крыму, по его мнению, следует опираться на опыт других стран.
"Сейчас даже сайты бронирования указывают так называемый Green Destination Index. Это независимая организация, которая по туристическим территориям выделяет определенный индекс их экологической безопасности", – подытожил собеседник.
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