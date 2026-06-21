https://crimea.ria.ru/20260621/berezhlivyy-turizm--obscherossiyskiy-trend-aktivno-razvivaetsya-v-krymu-1156878516.html

Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму

Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму - РИА Новости Крым, 21.06.2026

Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму

Экологическое направление в туризме перспективно развивается в Крыму, как и во всей стране. Как сохраняют окружающую среду на полуострове в условиях почти... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T21:10

2026-06-21T21:10

2026-06-21T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Экологическое направление в туризме перспективно развивается в Крыму, как и во всей стране. Как сохраняют окружающую среду на полуострове в условиях почти круглогодичного турпотока – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали декан факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Наталья Страчкова и доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Вернадского Игорь Вахрушев."Тренд на экотуризм в России сформировался за последние годы очень устойчиво. Можно сказать, что 13% площади Российской Федерации занимают особо охраняемые природные территории. Из 240 миллионов гектар около 6 миллионов активно используется в развитии именно экологического туризма", – отметила Наталья Страчкова.Для Крыма, добавила она, это направление является очень перспективным, так как и полуостров обладает достаточно большим количеством ООПТ (особо охраняемые природные территории – ред.).В свою очередь Игорь Вахрушев обратил внимание, что существует ряд негативных факторов, влияющих на экологию Крыма."Дело в том, что туризм – это действительно экологически "грязная" отрасль, достаточно серьезная. И если этот момент пустить на самотек, то у нас начнутся действительно и повышение загрязнений и прочие моменты. Здесь нужно найти баланс между туризмом и нагрузкой на природные объекты", – подчеркнул ученый.Сейчас, добавил он, в экологический туризм активно включаются национальные парки, заповедные территории, проводятся экологические маршруты, но нет до конца встроенной теории, чтобы выделить допустимую нагрузку на ту же эко-тропу, определив ее пропускную способность."Баланс нужно найти еще и в экологическом сельском хозяйстве, применении современных технологий, ведь практически север Крыма – это сельскохозяйственные территории, которые в большей степени востребованы, а могут быть и расширены в ближайшем будущем", – считает Игорь Вахрушев.Особое внимание необходимо также уделять и промышленному наследию республики, сказал он."Здесь тоже нужно найти какой-то определенный баланс, чтобы не навредить региону. Все восточное направление – это старые производственные объединения, которые остались. Обогатительная фабрика до сих пор стоит, отходы от нее остались огромные, она работала более 50 лет. То есть вот эти вопросы старого наследия в Крыму еще дают о себе знать", – заметил спикер.Тренд на экологический туризм очень активно проявился в послековидный период по всему миру, обозначил ученый. И в современном Крыму, по его мнению, следует опираться на опыт других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создают туристические кластеры с заботой о природе и экологииЕвпатория вошла в тройку самых экологичных курортов РоссииВ Севастополе открывают первый эко-отель в заповедной зоне у моря

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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