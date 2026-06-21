Виктор Цой. Рождение звезды – фотолента
День рождения Виктора Цоя – фотолента памяти лидера группы "Кино"
64 года назад, 21 июня 1962 года в Ленинграде родился Виктор Робертович Цой. Он был певцом, поэтом, композитором, киноактером, лидером группы "Кино". Совестью и голосом своей эпохи.
© РИА Новости . Галина Кмит / Перейти в фотобанкВ 1980 году Цой начал выступать на квартирных концертах в Москве вместе с участниками группы "Автоматические удовлетворители". В 1981 году состоялся его сценический дебют в качестве бас-гитариста в ленинградском кафе "Трюм". Из этих концертов летом 1981 года возникла группа "Гарин и гиперболоиды", куда входили Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский. Осенью 1981 года группа вошла в Ленинградский рок-клуб. После ухода Валинского группу переименовали в "Кино".
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В 1980 году Цой начал выступать на квартирных концертах в Москве вместе с участниками группы "Автоматические удовлетворители". В 1981 году состоялся его сценический дебют в качестве бас-гитариста в ленинградском кафе "Трюм". Из этих концертов летом 1981 года возникла группа "Гарин и гиперболоиды", куда входили Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский. Осенью 1981 года группа вошла в Ленинградский рок-клуб. После ухода Валинского группу переименовали в "Кино".
© РИА Новости . Галина Кмит / Перейти в фотобанкВ 1988 году на экраны вышел культовый фильм "Игла", одну из главных ролей в котором сыграл Цой.
На фото: Виктор Цой, актриса Нина Ильина, режиссер фильма "Игла" Рашид Нугманов.
На фото: Виктор Цой, актриса Нина Ильина, режиссер фильма "Игла" Рашид Нугманов.
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В 1988 году на экраны вышел культовый фильм "Игла", одну из главных ролей в котором сыграл Цой.
На фото: Виктор Цой, актриса Нина Ильина, режиссер фильма "Игла" Рашид Нугманов.
На фото: Виктор Цой, актриса Нина Ильина, режиссер фильма "Игла" Рашид Нугманов.
© Фото: Казахфильм, 1988 По результатам ежегодного опроса журнала "Советский экран", за исполнение роли Моро в фильме "Игла" Виктор Цой был признан лучшим актером 1989 года.
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По результатам ежегодного опроса журнала "Советский экран", за исполнение роли Моро в фильме "Игла" Виктор Цой был признан лучшим актером 1989 года.
© Фото: Казахфильм, 1988
© Фото: Казахфильм, 1988В 1989 году "Игла" вышла на второе место в прокате советских фильмов, а на кинофестивале "Золотой Дюк" в Одессе Виктора Цоя признали лучшим актером СССР.
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В 1989 году "Игла" вышла на второе место в прокате советских фильмов, а на кинофестивале "Золотой Дюк" в Одессе Виктора Цоя признали лучшим актером СССР.
© Фото: Казахфильм, 1988
© РИА Новости . Галина Кмит / Перейти в фотобанкЧерный был любимым цветом певца. Уже после смерти Цоя, в декабре 1990-го, вышел последний сборник его песен, получивший символическое название "Черный альбом", с соответствующим оформлением обложки.
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Черный был любимым цветом певца. Уже после смерти Цоя, в декабре 1990-го, вышел последний сборник его песен, получивший символическое название "Черный альбом", с соответствующим оформлением обложки.
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут Виктор Цой погиб в автокатастрофе. ДТП произошло на 35 километре трассы "Слока - Талси" в нескольких десятках километров от Риги. Согласно наиболее правдоподобной официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего его "Москвич-2141" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".
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15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут Виктор Цой погиб в автокатастрофе. ДТП произошло на 35 километре трассы "Слока - Талси" в нескольких десятках километров от Риги. Согласно наиболее правдоподобной официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего его "Москвич-2141" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".
© Фото: Казахфильм, 1988На месте гибели Виктора Цоя установлен памятник. На его постаменте выбиты строчки из знаменитой песни "Легенда": "Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать".
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На месте гибели Виктора Цоя установлен памятник. На его постаменте выбиты строчки из знаменитой песни "Легенда": "Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать".
© Фото: Казахфильм, 1988
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ 2012 году на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге проходила выставка, приуроченная к 50-летию со дня рождения певца.
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В 2012 году на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге проходила выставка, приуроченная к 50-летию со дня рождения певца.