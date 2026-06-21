Виктор Цой. Рождение звезды – фотолента

В 1980 году Цой начал выступать на квартирных концертах в Москве вместе с участниками группы "Автоматические удовлетворители". В 1981 году состоялся его сценический дебют в качестве бас-гитариста в ленинградском кафе "Трюм". Из этих концертов летом 1981 года возникла группа "Гарин и гиперболоиды", куда входили Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский. Осенью 1981 года группа вошла в Ленинградский рок-клуб. После ухода Валинского группу переименовали в "Кино".