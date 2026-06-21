Рейтинг@Mail.ru
239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России - РИА Новости Крым, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260621/239-ukrainskikh-bespilotnikov-atakovali-nochyu-krym-i-esche-vosem-regionov-rossii-1157032901.html
239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России
239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России - РИА Новости Крым, 21.06.2026
239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России
Средства ПВО ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 239 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T07:36
2026-06-21T07:39
срочные новости крыма
крым
азовское море
черное море
новости
астраханская область
белгородская область
брянская область
курская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Средства ПВО ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 239 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
азовское море
черное море
астраханская область
белгородская область
брянская область
курская область
орловская область
ростовская область
краснодарский край
республика адыгея
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_292187118d737a39bd0720c4f9bd7a8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
срочные новости крыма, крым, азовское море, черное море, новости, астраханская область, белгородская область, брянская область, курская область, орловская область, ростовская область, краснодарский край, республика адыгея, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России

239 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще восемь регионов России в ночь на воскресенье

07:36 21.06.2026 (обновлено: 07:39 21.06.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Средства ПВО ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 239 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, перечислили в российском военном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Срочные новости КрымаКрымАзовское мореЧерное мореНовостиАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьКурская областьОрловская областьРостовская областьКраснодарский крайРеспублика АдыгеяПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43Отбой воздушной тревоги в Севастополе
09:34Поезда в Крым: что происходит с движением из-за закрытия Крымского моста
09:29Паромные перевозки через Керченскую переправу остановлены
09:24Жара и сушь на западе Крыма грозит пожарами
09:00ВСУ атакуют Севастополь – работает авиация
08:43При атаке ВСУ на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 ранены
08:37ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу
08:31Воздушную тревогу объявили в Севастополе
08:02В Севастополе задерживаются поставки топлива
07:36239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России
07:07Все округа Херсонской области и часть Запорожской полностью или частично обесточены
07:00Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь – что известно
00:54Крымский мост сейчас - обстановка во время атаки дронов ВСУ
00:29Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
00:01Жара близко: погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 июня
23:48В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
23:27Кучма, Ющенко и Порошенко* отказались от ордена Польши
22:45Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
22:43Расписание поездов "Таврия" в Крым и из Крыма - изменение маршрута
Лента новостейМолния