https://crimea.ria.ru/20260621/239-ukrainskikh-bespilotnikov-atakovali-nochyu-krym-i-esche-vosem-regionov-rossii-1157032901.html

239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России

239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России - РИА Новости Крым, 21.06.2026

239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России

Средства ПВО ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 239 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T07:36

2026-06-21T07:36

2026-06-21T07:39

срочные новости крыма

крым

азовское море

черное море

новости

астраханская область

белгородская область

брянская область

курская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Средства ПВО ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 239 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

азовское море

черное море

астраханская область

белгородская область

брянская область

курская область

орловская область

ростовская область

краснодарский край

республика адыгея

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

срочные новости крыма, крым, азовское море, черное море, новости, астраханская область, белгородская область, брянская область, курская область, орловская область, ростовская область, краснодарский край, республика адыгея, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу