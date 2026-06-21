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239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России
239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России - РИА Новости Крым, 21.06.2026
239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России
Средства ПВО ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 239 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T07:36
2026-06-21T07:36
2026-06-21T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Средства ПВО ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 239 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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239 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще восемь регионов России
239 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще восемь регионов России в ночь на воскресенье
07:36 21.06.2026 (обновлено: 07:39 21.06.2026)