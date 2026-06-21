https://crimea.ria.ru/20260621/14-yu-premiyu-keosayana-poluchit-obezvredivshiy-napavshego-na-lyudey-s-nozhom-v-krasnodare-1157041131.html

14-ю премию Кеосаяна получит обезвредивший напавшего на людей с ножом в Краснодаре

14-ю премию Кеосаяна получит обезвредивший напавшего на людей с ножом в Краснодаре - РИА Новости Крым, 21.06.2026

14-ю премию Кеосаяна получит обезвредивший напавшего на людей с ножом в Краснодаре

Четырнадцатую премию имени Тиграна Кеосаяна получит Александр Воевода, который обезвредил 19-летнего напавшего на людей с ножом в торговом центре в Краснодаре... РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T12:23

2026-06-21T12:23

2026-06-21T12:56

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тигран кеосаян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Четырнадцатую премию имени Тиграна Кеосаяна получит Александр Воевода, который обезвредил 19-летнего напавшего на людей с ножом в торговом центре в Краснодаре. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в МАКС.Ранее премии получили воспитательницы детского сада, которые спасли малышей от маньяка с ножом; дворник, который поймал выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге; спасший девочку, которую чуть не унесло водой во время первого наводнения в Махачкале и другие люди, проявившие мужество, благородство и человеколюбие в сложных ситуациях.Ранее СМИ сообщали, что обезвредить нападавшего 19-летнего краснодарца удалось 32-летнему Александр Воевода, который посетил торговый центр с семьей. Он погнался за парнем с ножом, который к тому времени уже ранил нескольких человек и убил одну женщину, и смог его обезвредить с помощью брючного ремня. Также он оказал помощь раненому охраннику. Александр Воевода – участник СВО, награжден Орденом мужества.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прыгнула в ледяную воду за ребенком – премия Кеосаяна уйдет в КазаньСпасшие людей при пожаре сотрудники МВД получат премию имени КеосаянаСимоньян наградила спасителей детей при наводнении в Дагестане

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодар, маргарита симоньян, премия, тигран кеосаян