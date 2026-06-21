https://crimea.ria.ru/20260621/14-ranennykh-pri-nochnoy-atake-na-krym-v-bolnitsakh---dvoe-detey-v-tyazhelom-sostoyanii-1157037900.html
14 раненных при ночной атаке на Крым в больницах - двое детей в тяжелом состоянии
14 раненных при ночной атаке на Крым в больницах - двое детей в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 21.06.2026
14 раненных при ночной атаке на Крым в больницах - двое детей в тяжелом состоянии
Четырнадцать пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Крым, в том числе двое детей, госпитализированы. Об этом сообщили в Минздраве РФ. РИА Новости Крым, 21.06.2026
2026-06-21T11:02
2026-06-21T11:02
2026-06-21T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Четырнадцать пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Крым, в том числе двое детей, госпитализированы. Об этом сообщили в Минздраве РФ."По оперативным данным, в больницы Крыма госпитализированы 14 пострадавших в ночной атаке БПЛА укронацистов, в том числе двое детей", - сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.Состояние двоих детей, пострадавших от удара ВСУ в Крыму, тяжелое, запланированы телемедицинские консультации, уточнил Кузнецов.Шесть пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, добавил представитель Минздрава РФ.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник с полным боезарядом упал на многоквартирный дом в Севастополе Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу
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14 раненных при ночной атаке на Крым в больницах - двое детей в тяжелом состоянии
14 пострадавших при атаке на Крым находятся в больницах - двое детей в тяжелом состоянии
11:02 21.06.2026 (обновлено: 11:11 21.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Четырнадцать пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Крым, в том числе двое детей, госпитализированы. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
"По оперативным данным, в больницы Крыма госпитализированы 14 пострадавших в ночной атаке БПЛА укронацистов, в том числе двое детей", - сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.
Состояние двоих детей, пострадавших от удара ВСУ в Крыму, тяжелое, запланированы телемедицинские консультации, уточнил Кузнецов.
"Состояние двоих детей врачи оценивают как тяжелое, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами РДКБ Минздрава России", - сказал он.
Шесть пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, добавил представитель Минздрава РФ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил,
что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров.
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