https://crimea.ria.ru/20260621/14-ranennykh-pri-nochnoy-atake-na-krym-v-bolnitsakh---dvoe-detey-v-tyazhelom-sostoyanii-1157037900.html

14 раненных при ночной атаке на Крым в больницах - двое детей в тяжелом состоянии

14 раненных при ночной атаке на Крым в больницах - двое детей в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 21.06.2026

14 раненных при ночной атаке на Крым в больницах - двое детей в тяжелом состоянии

Четырнадцать пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Крым, в том числе двое детей, госпитализированы. Об этом сообщили в Минздраве РФ. РИА Новости Крым, 21.06.2026

2026-06-21T11:02

2026-06-21T11:02

2026-06-21T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Четырнадцать пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Крым, в том числе двое детей, госпитализированы. Об этом сообщили в Минздраве РФ."По оперативным данным, в больницы Крыма госпитализированы 14 пострадавших в ночной атаке БПЛА укронацистов, в том числе двое детей", - сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.Состояние двоих детей, пострадавших от удара ВСУ в Крыму, тяжелое, запланированы телемедицинские консультации, уточнил Кузнецов.Шесть пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, добавил представитель Минздрава РФ.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник с полным боезарядом упал на многоквартирный дом в Севастополе Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу

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