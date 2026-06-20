https://crimea.ria.ru/20260620/vsu-sbrosili-vzryvnye-ustroystva-na-trassu-v-lnr---pogibli-lyudi-1157024579.html

ВСУ сбросили взрывные устройства на трассу в ЛНР - погибли люди

ВСУ сбросили взрывные устройства на трассу в ЛНР - погибли люди - РИА Новости Крым, 20.06.2026

ВСУ сбросили взрывные устройства на трассу в ЛНР - погибли люди

Житель ЛНР попытался самостоятельно убрать сброшенное ВСУ взрывоопасное устройство на одной из трасс, два человека погибли, сообщил глава региона Леонид... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T12:30

2026-06-20T12:30

2026-06-20T12:31

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

леонид пасечник

луганская народная республика (лнр)

украина

россия

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Житель ЛНР попытался самостоятельно убрать сброшенное ВСУ взрывоопасное устройство на одной из трасс, два человека погибли, сообщил глава региона Леонид Пасечник."Киевский режим продолжает террор против мирных жителей. Ночью ВФУ с помощью БПЛА сбросили взрывоопасные устройства на одном из оживленных участков автодороги республики в сторону Ростовской области... Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его. В результате произошел взрыв. К несчастью, два человека погибли", - написал глава региона в своем канале на платформе МАКС.Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также напомнил о правилах безопасности при обнаружении взрывного устройства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

украина

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, всу (вооруженные силы украины), леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), украина, россия, новости сво, происшествия