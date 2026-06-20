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ВСУ сбросили взрывные устройства на трассу в ЛНР - погибли люди
ВСУ сбросили взрывные устройства на трассу в ЛНР - погибли люди - РИА Новости Крым, 20.06.2026
ВСУ сбросили взрывные устройства на трассу в ЛНР - погибли люди
Житель ЛНР попытался самостоятельно убрать сброшенное ВСУ взрывоопасное устройство на одной из трасс, два человека погибли, сообщил глава региона Леонид... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T12:30
2026-06-20T12:30
2026-06-20T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Житель ЛНР попытался самостоятельно убрать сброшенное ВСУ взрывоопасное устройство на одной из трасс, два человека погибли, сообщил глава региона Леонид Пасечник."Киевский режим продолжает террор против мирных жителей. Ночью ВФУ с помощью БПЛА сбросили взрывоопасные устройства на одном из оживленных участков автодороги республики в сторону Ростовской области... Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его. В результате произошел взрыв. К несчастью, два человека погибли", - написал глава региона в своем канале на платформе МАКС.Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также напомнил о правилах безопасности при обнаружении взрывного устройства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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атаки всу, всу (вооруженные силы украины), леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), украина, россия, новости сво, происшествия
ВСУ сбросили взрывные устройства на трассу в ЛНР - погибли люди
Два человека погибли в ЛНР после сброса ВСУ взрывоопасного устройства на трассу - Пасечник
12:30 20.06.2026 (обновлено: 12:31 20.06.2026)