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ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре
ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре - РИА Новости Крым, 20.06.2026
ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре
ВСУ в ночь на субботу нанесли удар по генератору детского сада в Энергодаре. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T14:43
2026-06-20T14:43
2026-06-20T14:43
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на субботу нанесли удар по генератору детского сада в Энергодаре. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.Глава города подчеркнул, что киевский режим сознательно выбрал объект, чтобы лишить детей условий для жизни и обучения, и этим в очередной подтверждает, что дети, старики, мирные жители являются для него разменной монетой в грязной игре.С начала текущего года киевский режим достиг пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению, заявлял ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От атак ВСУ за неделю погибли 29 человекВСУ ударили по детскому саду в Брянской областиВСУ сбросили боеприпас на детский сад под Алешками
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энергодар, запорожская область, детский сад, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре
ВСУ ударили по генератору детсада в Энергодаре – глава города Пухов