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ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре
ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре - РИА Новости Крым, 20.06.2026
ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре
ВСУ в ночь на субботу нанесли удар по генератору детского сада в Энергодаре. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T14:43
2026-06-20T14:43
энергодар
запорожская область
детский сад
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на субботу нанесли удар по генератору детского сада в Энергодаре. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.Глава города подчеркнул, что киевский режим сознательно выбрал объект, чтобы лишить детей условий для жизни и обучения, и этим в очередной подтверждает, что дети, старики, мирные жители являются для него разменной монетой в грязной игре.С начала текущего года киевский режим достиг пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению, заявлял ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От атак ВСУ за неделю погибли 29 человекВСУ ударили по детскому саду в Брянской областиВСУ сбросили боеприпас на детский сад под Алешками
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энергодар, запорожская область, детский сад, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре

ВСУ ударили по генератору детсада в Энергодаре – глава города Пухов

14:43 20.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на субботу нанесли удар по генератору детского сада в Энергодаре. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.
"Сегодня ночью украинские боевики нанесли удар по генератору в детском саду № 3. Именно тому, который посещают энергодарские малыши. Генератор — это источник света, возможность приготовить горячую пищу и обеспечить нормальные условия в условиях регулярных отключений электроэнергии", – написал Пухов в своем канале в МАКС.
Глава города подчеркнул, что киевский режим сознательно выбрал объект, чтобы лишить детей условий для жизни и обучения, и этим в очередной подтверждает, что дети, старики, мирные жители являются для него разменной монетой в грязной игре.
С начала текущего года киевский режим достиг пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению, заявлял ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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