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Вспышка лихорадки Денге: есть ли риски распространения в России - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Вспышка лихорадки Денге: есть ли риски распространения в России
Вспышка лихорадки Денге: есть ли риски распространения в России - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Вспышка лихорадки Денге: есть ли риски распространения в России
Рисков распространения лихорадки Денге на территории России нет, но единичные случаи заболевания регистрируются. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T14:04
2026-06-20T14:04
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здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Рисков распространения лихорадки Денге на территории России нет, но единичные случаи заболевания регистрируются. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки Денге в Шри-Ланке.Отмечается, что в настоящее время регистрируется вспышка лихорадки денге в Шри-Ланке. С начала года зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами. В целом вирусное заболевание распространенн в Юго-Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна. Переносится комарами, вызывает высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, характерную зудящую сыпь.В этой связи туристам рекомендуют перед отправлением в указанные страны заранее узнавать о случаях инфекции в регионе, использовать репелленты для защиты от укусов насекомых, носить одежду с длинными рукавами и брюки, предпочтительно из светлых тканей, устанавливать москитные сетки на окна и двери при проживании в гостиницах или других местах для ночлега, избегать экскурсий в болотистые районы. После возвращения - следите за самочувствием и при симптомах – немедленно обращаться к медикам."Роспотребнадзором разработана и используется высокочувствительная тест‑система для диагностики лихорадки денге, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения ЭболойЧума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружиеУ летучих мышей Таиланда нашли новый вариант коронавируса
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воз, эбола, здоровье, в мире, общество, здравоохранение в россии, роспотребнадзор
Вспышка лихорадки Денге: есть ли риски распространения в России

Рисков распространения лихорадки Денге на территории РФ нет – Роспотребнадзор

14:04 20.06.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Рисков распространения лихорадки Денге на территории России нет, но единичные случаи заболевания регистрируются. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки Денге в Шри-Ланке.
"Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме ведут мониторинг эпидемиологической ситуации в России и за рубежом. Риск распространения лихорадки денге на территории РФ отсутствует, но периодически регистрируются завозные случаи", – проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что в настоящее время регистрируется вспышка лихорадки денге в Шри-Ланке. С начала года зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами. В целом вирусное заболевание распространенн в Юго-Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна. Переносится комарами, вызывает высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, характерную зудящую сыпь.
В этой связи туристам рекомендуют перед отправлением в указанные страны заранее узнавать о случаях инфекции в регионе, использовать репелленты для защиты от укусов насекомых, носить одежду с длинными рукавами и брюки, предпочтительно из светлых тканей, устанавливать москитные сетки на окна и двери при проживании в гостиницах или других местах для ночлега, избегать экскурсий в болотистые районы. После возвращения - следите за самочувствием и при симптомах – немедленно обращаться к медикам.
"Роспотребнадзором разработана и используется высокочувствительная тест‑система для диагностики лихорадки денге, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн", - добавили в ведомстве.
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