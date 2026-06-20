https://crimea.ria.ru/20260620/vspyshka-likhoradki-denge-est-li-riski-rasprostraneniya-v-rossii-1157025678.html

Вспышка лихорадки Денге: есть ли риски распространения в России

Вспышка лихорадки Денге: есть ли риски распространения в России - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Вспышка лихорадки Денге: есть ли риски распространения в России

Рисков распространения лихорадки Денге на территории России нет, но единичные случаи заболевания регистрируются. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T14:04

2026-06-20T14:04

2026-06-20T14:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Рисков распространения лихорадки Денге на территории России нет, но единичные случаи заболевания регистрируются. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки Денге в Шри-Ланке.Отмечается, что в настоящее время регистрируется вспышка лихорадки денге в Шри-Ланке. С начала года зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами. В целом вирусное заболевание распространенн в Юго-Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна. Переносится комарами, вызывает высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, характерную зудящую сыпь.В этой связи туристам рекомендуют перед отправлением в указанные страны заранее узнавать о случаях инфекции в регионе, использовать репелленты для защиты от укусов насекомых, носить одежду с длинными рукавами и брюки, предпочтительно из светлых тканей, устанавливать москитные сетки на окна и двери при проживании в гостиницах или других местах для ночлега, избегать экскурсий в болотистые районы. После возвращения - следите за самочувствием и при симптомах – немедленно обращаться к медикам."Роспотребнадзором разработана и используется высокочувствительная тест‑система для диагностики лихорадки денге, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения ЭболойЧума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружиеУ летучих мышей Таиланда нашли новый вариант коронавируса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, эбола, здоровье, в мире, общество, здравоохранение в россии, роспотребнадзор