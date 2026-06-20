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В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 20.06.2026
В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T23:48
2026-06-20T23:49
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.С этой недели общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма
В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

23:48 20.06.2026 (обновлено: 23:49 20.06.2026)
 
© РИА Новости Крым Воздушная тревога в Севастополе
 Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
С этой недели общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
Симферополь - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Вчера, 22:45
Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
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СевастопольВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымПроисшествияНовости СевастополяНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:54Крымский мост сейчас - обстановка во время атаки дронов ВСУ
00:29Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
00:01Жара близко: погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 июня
23:48В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
23:27Кучма, Ющенко и Порошенко* отказались от ордена Польши
22:45Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
22:43Расписание поездов "Таврия" в Крым и из Крыма - изменение маршрута
22:06Митрополит Тихон стал настоятелем кафедрального собора в Симферополе
21:33Смертельное нападение в Краснодаре и лихорадка Денге – главное за день
21:10Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки
20:56По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в Крыму
20:35ПВО сбила еще 24 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
20:04Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"
19:55До приезда спасателей: как оказать помощь при травмах в походе
19:03В Севастополе прошел выпуск училища имени Нахимова
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17:45Часть Симферопольского района осталась без газа
17:03Что известно о нападении на людей в Краснодаре к этому часу
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