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В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 20.06.2026
В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T23:48
2026-06-20T23:48
2026-06-20T23:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.С этой недели общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
23:48 20.06.2026 (обновлено: 23:49 20.06.2026)