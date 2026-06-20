https://crimea.ria.ru/20260620/v-sevastopole-proshel-vypusk-uchilischa-imeni-nakhimova-1157028658.html

В Севастополе прошел выпуск училища имени Нахимова

В Севастополе прошел выпуск училища имени Нахимова - РИА Новости Крым, 20.06.2026

В Севастополе прошел выпуск училища имени Нахимова

В Севастополе прошел выпуск офицеров, мичманов и прапорщиков училища имени Нахимова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T19:03

2026-06-20T19:03

2026-06-20T19:03

черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе прошел выпуск офицеров, мичманов и прапорщиков училища имени Нахимова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня вместе с командующим Черноморским флотом адмиралом Сергеем Михайловичем Пинчуком участвовал в знаковом событии — 76-м выпуске офицеров, мичманов и прапорщиков легендарного Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова", - рассказал губернатор в своем канале в МАКС.Он назвал выпуск-2026 по-настоящему уникальным: торжественное построение прошло в сердце истории — в потернах "Объекта 825 ГТС" Балаклавского подземного музейного комплекса. "В этом месте, пропитанном мощью и славой нашего флота, выпускники перед лицом командования и своих близких дали клятву с честью служить Родине. За 89 лет училище подготовило свыше 18 тысяч специалистов, которые сегодня являются опорой России во всем военно-морском флоте страны. Многие из сегодняшних лейтенантов продолжают прославленные военные династии. Это живое воплощение истинных ценностей", - подчеркнул Развожаев.Одной из самых ярких традиций стал "салют из монет". Проходя торжественным маршем с возгласом "Вот и всё!", выпускники выбрасывают в воздух монеты — символ того, что для офицера главным является беззаветное и бескорыстное служение Отечеству. "Наши выпускники — это плоть от плоти Севастополя, города-героя. Вы вступаете в ряды защитников в то время, когда наш город укрепляет свой статус надежного форпоста России. Поздравляю начальника ЧВВМУ контр-адмирала Александра Петровича Гринкевича, весь преподавательский состав и, конечно, родителей, чья поддержка помогла ребятам пройти этот путь. Дорогие наши офицеры! Пусть ваша служба будет примером мужества и профессионализма. Желаю вам попутного ветра и семь футов под килем!", - напутствовал выпускников губернаторСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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