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В Севастополе прошел выпуск училища имени Нахимова - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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В Севастополе прошел выпуск училища имени Нахимова
В Севастополе прошел выпуск училища имени Нахимова - РИА Новости Крым, 20.06.2026
В Севастополе прошел выпуск училища имени Нахимова
В Севастополе прошел выпуск офицеров, мичманов и прапорщиков училища имени Нахимова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T19:03
2026-06-20T19:03
черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
крым
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе прошел выпуск офицеров, мичманов и прапорщиков училища имени Нахимова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня вместе с командующим Черноморским флотом адмиралом Сергеем Михайловичем Пинчуком участвовал в знаковом событии — 76-м выпуске офицеров, мичманов и прапорщиков легендарного Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова", - рассказал губернатор в своем канале в МАКС.Он назвал выпуск-2026 по-настоящему уникальным: торжественное построение прошло в сердце истории — в потернах "Объекта 825 ГТС" Балаклавского подземного музейного комплекса. "В этом месте, пропитанном мощью и славой нашего флота, выпускники перед лицом командования и своих близких дали клятву с честью служить Родине. За 89 лет училище подготовило свыше 18 тысяч специалистов, которые сегодня являются опорой России во всем военно-морском флоте страны. Многие из сегодняшних лейтенантов продолжают прославленные военные династии. Это живое воплощение истинных ценностей", - подчеркнул Развожаев.Одной из самых ярких традиций стал "салют из монет". Проходя торжественным маршем с возгласом "Вот и всё!", выпускники выбрасывают в воздух монеты — символ того, что для офицера главным является беззаветное и бескорыстное служение Отечеству. "Наши выпускники — это плоть от плоти Севастополя, города-героя. Вы вступаете в ряды защитников в то время, когда наш город укрепляет свой статус надежного форпоста России. Поздравляю начальника ЧВВМУ контр-адмирала Александра Петровича Гринкевича, весь преподавательский состав и, конечно, родителей, чья поддержка помогла ребятам пройти этот путь. Дорогие наши офицеры! Пусть ваша служба будет примером мужества и профессионализма. Желаю вам попутного ветра и семь футов под килем!", - напутствовал выпускников губернаторСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, крым, новости севастополя, здравоохранение в крыму и севастополе, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), подводный флот россии
В Севастополе прошел выпуск училища имени Нахимова

В Севастополе прошел выпуск офицеров, мичманов и прапорщиков училища имени Нахимова

19:03 20.06.2026
 
© Скриншот видеоВ Севастополе прошел выпуск училища имени Нахимова
В Севастополе прошел выпуск училища имени Нахимова
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе прошел выпуск офицеров, мичманов и прапорщиков училища имени Нахимова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня вместе с командующим Черноморским флотом адмиралом Сергеем Михайловичем Пинчуком участвовал в знаковом событии — 76-м выпуске офицеров, мичманов и прапорщиков легендарного Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова", - рассказал губернатор в своем канале в МАКС.
Он назвал выпуск-2026 по-настоящему уникальным: торжественное построение прошло в сердце истории — в потернах "Объекта 825 ГТС" Балаклавского подземного музейного комплекса.
"В этом месте, пропитанном мощью и славой нашего флота, выпускники перед лицом командования и своих близких дали клятву с честью служить Родине. За 89 лет училище подготовило свыше 18 тысяч специалистов, которые сегодня являются опорой России во всем военно-морском флоте страны. Многие из сегодняшних лейтенантов продолжают прославленные военные династии. Это живое воплощение истинных ценностей", - подчеркнул Развожаев.
Одной из самых ярких традиций стал "салют из монет". Проходя торжественным маршем с возгласом "Вот и всё!", выпускники выбрасывают в воздух монеты — символ того, что для офицера главным является беззаветное и бескорыстное служение Отечеству.
"Наши выпускники — это плоть от плоти Севастополя, города-героя. Вы вступаете в ряды защитников в то время, когда наш город укрепляет свой статус надежного форпоста России. Поздравляю начальника ЧВВМУ контр-адмирала Александра Петровича Гринкевича, весь преподавательский состав и, конечно, родителей, чья поддержка помогла ребятам пройти этот путь. Дорогие наши офицеры! Пусть ваша служба будет примером мужества и профессионализма. Желаю вам попутного ветра и семь футов под килем!", - напутствовал выпускников губернатор
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