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В Крыму снова работает ПВО - объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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В Крыму снова работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
В Крыму снова работает ПВО - объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 20.06.2026
В Крыму снова работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T12:32
2026-06-20T12:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.В Севастополе также объявлена воздушная тревога. Ранее утром в субботу губернатор города Михаил Развожаев сообщал о сбитии 20 укрианских дронов.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260620/pod-simferopolem-obestocheny-tri-poselka---kogda-dadut-svet-1157022159.html
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РИА Новости Крым
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В Крыму снова работает ПВО - объявлена беспилотная опасность

В Крыму снова работает ПВО - объявлена беспилотная опасность

12:32 20.06.2026 (обновлено: 12:35 20.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! Над Республикой Крым работает ПВО" – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
В Севастополе также объявлена воздушная тревога. Ранее утром в субботу губернатор города Михаил Развожаев сообщал о сбитии 20 укрианских дронов.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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