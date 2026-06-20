https://crimea.ria.ru/20260620/uspet-za-leto-kak-idet-podgotovka-k-novomu-otopitelnomu-sezonu-v-krymu-1157011006.html
Успеть за лето: как идет подготовка к новому отопительному сезону в Крыму
Успеть за лето: как идет подготовка к новому отопительному сезону в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Успеть за лето: как идет подготовка к новому отопительному сезону в Крыму
Подготовка к следующему отопительному сезону на полуострове стартует сразу же после окончания предыдущего, а на текущий момент можно говорить уже о 27%... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T08:11
2026-06-20T08:11
2026-06-20T08:11
отопление
крымтеплокоммунэнерго
дмитрий прилипко
крым
новости крыма
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150976156_0:0:1133:637_1920x0_80_0_0_e684d49f49b7bab33c46229b4ee18047.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Подготовка к следующему отопительному сезону на полуострове стартует сразу же после окончания предыдущего, а на текущий момент можно говорить уже о 27% готовности всех отопительных объектов Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко."С учетом того, как был проведен прошлый сезон – сделан определенный анализ тех аварийных ситуаций, которые были, была заблаговременно проведена вся необходимая процедура приобретения материалов, это и трубная продукция, и запорно-регулирующая арматура и прочие элементы, чтобы можно было по итогу иметь на всех участках определенный материальный резерв, и выполнить запланированные работы", - отметил он.Ключевой является подготовка тепловых сетей, так как это - "артерия", по которой подается теплоноситель от источника, от котельной к конечному потребителю, пояснил специалист."Сейчас все эти объекты составлены в график каждого муниципального образования. И все наши филиалы, все сотрудники на местах эту работу выполняют", - подчеркнул спикер.Также ведутся работы по подготовке котельных, дополнил Дмитрий Прилипко. Выполняется ревизия систем химводоподготовки, поверка приборов учета газа, так как большая доля объектов - газовые.Отдельным блоком гендиректор предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" выделил работы по восстановлению поврежденной теплоизоляции, так как часть сетей в Крыму находится в наружном и надземном исполнении."В целях минимизации потерь тепловой энергии уже выполнено порядка 9 тысяч погонных километров тепловой изоляции, восстановлено на таких тепловых сетях", - обозначил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зимеГде в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почемуКак в Крыму определяют готовность домов к зиме
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150976156_0:0:1019:764_1920x0_80_0_0_8cba1d504d064f9e9a68b9d4db22bcd4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отопление, крымтеплокоммунэнерго, дмитрий прилипко, крым, новости крыма, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон
Успеть за лето: как идет подготовка к новому отопительному сезону в Крыму
Котельные и тепловые пункты Крыма на 27% готовы к отопительному сезону
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым.
Подготовка к следующему отопительному сезону на полуострове стартует сразу же после окончания предыдущего, а на текущий момент можно говорить уже о 27% готовности всех отопительных объектов Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал генеральный директор предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
"С учетом того, как был проведен прошлый сезон – сделан определенный анализ тех аварийных ситуаций, которые были, была заблаговременно проведена вся необходимая процедура приобретения материалов, это и трубная продукция, и запорно-регулирующая арматура и прочие элементы, чтобы можно было по итогу иметь на всех участках определенный материальный резерв, и выполнить запланированные работы", - отметил он.
Ключевой является подготовка тепловых сетей, так как это - "артерия", по которой подается теплоноситель от источника, от котельной к конечному потребителю, пояснил специалист.
"Сейчас все эти объекты составлены в график каждого муниципального образования. И все наши филиалы, все сотрудники на местах эту работу выполняют", - подчеркнул спикер.
Также ведутся работы по подготовке котельных, дополнил Дмитрий Прилипко. Выполняется ревизия систем химводоподготовки, поверка приборов учета газа, так как большая доля объектов - газовые.
"Есть определенный процент готовности. В среднем по всем направлениям он составляет порядка 27-28%", - поделился он.
Отдельным блоком гендиректор предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" выделил работы по восстановлению поврежденной теплоизоляции, так как часть сетей в Крыму находится в наружном и надземном исполнении.
"В целях минимизации потерь тепловой энергии уже выполнено порядка 9 тысяч погонных километров тепловой изоляции, восстановлено на таких тепловых сетях", - обозначил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: