https://crimea.ria.ru/20260620/uspet-za-leto-kak-idet-podgotovka-k-novomu-otopitelnomu-sezonu-v-krymu-1157011006.html

Успеть за лето: как идет подготовка к новому отопительному сезону в Крыму

Успеть за лето: как идет подготовка к новому отопительному сезону в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Успеть за лето: как идет подготовка к новому отопительному сезону в Крыму

Подготовка к следующему отопительному сезону на полуострове стартует сразу же после окончания предыдущего, а на текущий момент можно говорить уже о 27%... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T08:11

2026-06-20T08:11

2026-06-20T08:11

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дмитрий прилипко

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отопительный сезон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Подготовка к следующему отопительному сезону на полуострове стартует сразу же после окончания предыдущего, а на текущий момент можно говорить уже о 27% готовности всех отопительных объектов Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко."С учетом того, как был проведен прошлый сезон – сделан определенный анализ тех аварийных ситуаций, которые были, была заблаговременно проведена вся необходимая процедура приобретения материалов, это и трубная продукция, и запорно-регулирующая арматура и прочие элементы, чтобы можно было по итогу иметь на всех участках определенный материальный резерв, и выполнить запланированные работы", - отметил он.Ключевой является подготовка тепловых сетей, так как это - "артерия", по которой подается теплоноситель от источника, от котельной к конечному потребителю, пояснил специалист."Сейчас все эти объекты составлены в график каждого муниципального образования. И все наши филиалы, все сотрудники на местах эту работу выполняют", - подчеркнул спикер.Также ведутся работы по подготовке котельных, дополнил Дмитрий Прилипко. Выполняется ревизия систем химводоподготовки, поверка приборов учета газа, так как большая доля объектов - газовые.Отдельным блоком гендиректор предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" выделил работы по восстановлению поврежденной теплоизоляции, так как часть сетей в Крыму находится в наружном и надземном исполнении."В целях минимизации потерь тепловой энергии уже выполнено порядка 9 тысяч погонных километров тепловой изоляции, восстановлено на таких тепловых сетях", - обозначил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зимеГде в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почемуКак в Крыму определяют готовность домов к зиме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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