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Успеть за лето: как идет подготовка к новому отопительному сезону в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Успеть за лето: как идет подготовка к новому отопительному сезону в Крыму
Успеть за лето: как идет подготовка к новому отопительному сезону в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Успеть за лето: как идет подготовка к новому отопительному сезону в Крыму
Подготовка к следующему отопительному сезону на полуострове стартует сразу же после окончания предыдущего, а на текущий момент можно говорить уже о 27%... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T08:11
2026-06-20T08:11
отопление
крымтеплокоммунэнерго
дмитрий прилипко
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новости крыма
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Подготовка к следующему отопительному сезону на полуострове стартует сразу же после окончания предыдущего, а на текущий момент можно говорить уже о 27% готовности всех отопительных объектов Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко."С учетом того, как был проведен прошлый сезон – сделан определенный анализ тех аварийных ситуаций, которые были, была заблаговременно проведена вся необходимая процедура приобретения материалов, это и трубная продукция, и запорно-регулирующая арматура и прочие элементы, чтобы можно было по итогу иметь на всех участках определенный материальный резерв, и выполнить запланированные работы", - отметил он.Ключевой является подготовка тепловых сетей, так как это - "артерия", по которой подается теплоноситель от источника, от котельной к конечному потребителю, пояснил специалист."Сейчас все эти объекты составлены в график каждого муниципального образования. И все наши филиалы, все сотрудники на местах эту работу выполняют", - подчеркнул спикер.Также ведутся работы по подготовке котельных, дополнил Дмитрий Прилипко. Выполняется ревизия систем химводоподготовки, поверка приборов учета газа, так как большая доля объектов - газовые.Отдельным блоком гендиректор предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" выделил работы по восстановлению поврежденной теплоизоляции, так как часть сетей в Крыму находится в наружном и надземном исполнении."В целях минимизации потерь тепловой энергии уже выполнено порядка 9 тысяч погонных километров тепловой изоляции, восстановлено на таких тепловых сетях", - обозначил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон завершен: как сети подготовят к следующей зимеГде в Крыму зимой было больше всего аварий на теплосетях и почемуКак в Крыму определяют готовность домов к зиме
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отопление, крымтеплокоммунэнерго, дмитрий прилипко, крым, новости крыма, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон
Успеть за лето: как идет подготовка к новому отопительному сезону в Крыму

Котельные и тепловые пункты Крыма на 27% готовы к отопительному сезону

08:11 20.06.2026
 
© Правительство СевастополяОбновление отопительной системы в Балаклаве
Обновление отопительной системы в Балаклаве
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Подготовка к следующему отопительному сезону на полуострове стартует сразу же после окончания предыдущего, а на текущий момент можно говорить уже о 27% готовности всех отопительных объектов Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
"С учетом того, как был проведен прошлый сезон – сделан определенный анализ тех аварийных ситуаций, которые были, была заблаговременно проведена вся необходимая процедура приобретения материалов, это и трубная продукция, и запорно-регулирующая арматура и прочие элементы, чтобы можно было по итогу иметь на всех участках определенный материальный резерв, и выполнить запланированные работы", - отметил он.
Ключевой является подготовка тепловых сетей, так как это - "артерия", по которой подается теплоноситель от источника, от котельной к конечному потребителю, пояснил специалист.
"Сейчас все эти объекты составлены в график каждого муниципального образования. И все наши филиалы, все сотрудники на местах эту работу выполняют", - подчеркнул спикер.
Также ведутся работы по подготовке котельных, дополнил Дмитрий Прилипко. Выполняется ревизия систем химводоподготовки, поверка приборов учета газа, так как большая доля объектов - газовые.
"Есть определенный процент готовности. В среднем по всем направлениям он составляет порядка 27-28%", - поделился он.
Отдельным блоком гендиректор предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" выделил работы по восстановлению поврежденной теплоизоляции, так как часть сетей в Крыму находится в наружном и надземном исполнении.
"В целях минимизации потерь тепловой энергии уже выполнено порядка 9 тысяч погонных километров тепловой изоляции, восстановлено на таких тепловых сетях", - обозначил он.
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