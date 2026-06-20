https://crimea.ria.ru/20260620/uskolzayuschaya-mechta-chem-grozit-zelenskomu-ssora-s-polshey-1157026215.html

Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей

Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей

Киевский режим ведет неумную политику в отношении Польши и рискует, как минимум, никогда не реализовать собственную мечту о членстве в Евросоюзе. Такое мнение... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T15:37

2026-06-20T15:37

2026-06-20T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киевский режим ведет неумную политику в отношении Польши и рискует, как минимум, никогда не реализовать собственную мечту о членстве в Евросоюзе. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.Накануне Навроцкий сообщил, что лишил главу киевского режима указанного ордена. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов** назвал это "недружественным шагом" и отказался от награды "За заслуги перед Польшей", которой был награжден в прошлом году."Взаимоотношения Польши и Украины очень плохие – были, есть и будут. Но вопрос всегда стоял в том, помирит ли их общий враг в лице России. До недавнего времени мирил. Но в последнее время Зеленский настолько зарвался, что его действия не дают полякам возможности этого не замечать. Ну просто уже за гранью: пытаются раздать тумаки и тем, кого бы надо не трогать. Умными эти действия не назовешь", – констатирует политолог.Такое поведение главы киевского режима и других его представителей, по мнению Журавлева, мягко говоря, разумным не является. Во-первых, потому что так Киев рискует не реализовать свою мечту о членстве в ЕС.При этом политолог приводит еще один сценарий, реализации которого лучше бы не допускать, но и исключать тоже нельзя. Речь о большой европейской войне, в случае которой поляки воевать за Киев не пойдут."В большой европейской войне, если, не дай Бог, она будет, воевать-то придется полякам. Франко-немецкую армию и бритов мы вряд ли увидим. Они воевать не любят и умирать не будут. При таком сценарии возникает множество вопросов с кем в итоге будут воевать поляки, и все ответы не в пользу нацистского киевского режима", – заключает собеседник агентства.* Запрещенная в России экстремистская организация** Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог: для поляков новый уровень нацизма Украины – неожиданностьПочему Польша блокирует вступление Украины в ЕвросоюзВ Дании беженцы с Украины набивают тату со свастикой – власти бьют тревогу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, украина, владимир зеленский, награды, новости, мнения, дмитрий журавлев