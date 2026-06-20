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Уничтожил склад дронов: Су-34М ВКС России нанес удар по окраине Харькова - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Уничтожил склад дронов: Су-34М ВКС России нанес удар по окраине Харькова
Уничтожил склад дронов: Су-34М ВКС России нанес удар по окраине Харькова - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Уничтожил склад дронов: Су-34М ВКС России нанес удар по окраине Харькова
Истребитель-бомбардировщик Су-34М российских Воздушно-космических сил уничтожил склад украинских дронов и их компонентов на северо-западе Харькова, сообщили в... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T11:47
2026-06-20T11:53
всу (вооруженные силы украины)
украина
харьков
беспилотник (бпла, дрон)
су-34
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Истребитель-бомбардировщик Су-34М российских Воздушно-космических сил уничтожил склад украинских дронов и их компонентов на северо-западе Харькова, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что результате авиаудара склад был уничтожен. Это подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотного летательного аппарата, которые также опубликовало ведомство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Су-34 ВКС России уничтожил склад БПЛА ВСУ на окраине Харькова
Су-34 ВКС России уничтожил склад БПЛА противника и компонентов для их производства на окраине Харькова. Видео последствий удара показало Минобороны.
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всу (вооруженные силы украины), украина, харьков, беспилотник (бпла, дрон), су-34, вооруженные силы россии, новости, видео
Уничтожил склад дронов: Су-34М ВКС России нанес удар по окраине Харькова
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Истребитель-бомбардировщик Су-34М российских Воздушно-космических сил уничтожил склад украинских дронов и их компонентов на северо-западе Харькова, сообщили в Минобороны РФ.
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Уничтожил склад дронов: Су-34М ВКС России нанес удар по окраине Харькова

Су-34М ВКС России уничтожил склад дронов на окраине Харькова

11:47 20.06.2026 (обновлено: 11:53 20.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Истребитель-бомбардировщик Су-34М российских Воздушно-космических сил уничтожил склад украинских дронов и их компонентов на северо-западе Харькова, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М ВКС России нанес авиационный удар по месту хранения БПЛА противника и компонентов для их производства, расположенного в северо-западной окраине города Харьков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результате авиаудара склад был уничтожен. Это подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотного летательного аппарата, которые также опубликовало ведомство.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаХарьковБеспилотник (БПЛА, дрон)Су-34Вооруженные силы РоссииНовости
 
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