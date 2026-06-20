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Уничтожил склад дронов: Су-34М ВКС России нанес удар по окраине Харькова

Уничтожил склад дронов: Су-34М ВКС России нанес удар по окраине Харькова - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Уничтожил склад дронов: Су-34М ВКС России нанес удар по окраине Харькова

Истребитель-бомбардировщик Су-34М российских Воздушно-космических сил уничтожил склад украинских дронов и их компонентов на северо-западе Харькова, сообщили в... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T11:47

2026-06-20T11:47

2026-06-20T11:53

всу (вооруженные силы украины)

украина

харьков

беспилотник (бпла, дрон)

су-34

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Истребитель-бомбардировщик Су-34М российских Воздушно-космических сил уничтожил склад украинских дронов и их компонентов на северо-западе Харькова, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что результате авиаудара склад был уничтожен. Это подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотного летательного аппарата, которые также опубликовало ведомство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Су-34 ВКС России уничтожил склад БПЛА ВСУ на окраине Харькова Су-34 ВКС России уничтожил склад БПЛА противника и компонентов для их производства на окраине Харькова. Видео последствий удара показало Минобороны. 2026-06-20T11:47 true PT0M24S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), украина, харьков, беспилотник (бпла, дрон), су-34, вооруженные силы россии, новости, видео