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Удар ВСУ по белорусским детям и демонтаж Крымского моста: топ недели - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Удар ВСУ по белорусским детям и демонтаж Крымского моста: топ недели
Удар ВСУ по белорусским детям и демонтаж Крымского моста: топ недели - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Удар ВСУ по белорусским детям и демонтаж Крымского моста: топ недели
Смертельные атаки ВСУ на Крым и Московский регион. Удар украинских неонацистов по автобусу с детьми из Белоруссии. Авария на заводе "Титановые инвестиции" в... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T16:28
2026-06-20T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Смертельные атаки ВСУ на Крым и Московский регион. Удар украинских неонацистов по автобусу с детьми из Белоруссии. Авария на заводе "Титановые инвестиции" в Армянске. Пожар в Киево-Печерской лавре из-за работы ПВО ВСУ. Решение Арбитражного суда в Гааги по "демонтажу" Крымскому мосту. Новые угрозы Крыму от минобороны Украины. Запрета ночного передвижения мототранспорта на территории республики.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ на Крым и МосквуВ конце прошлой и на этой неделе ВСУ продолжали ежедневные атаки на Крым и регионы РФ. Так, в ночь на 14 июня из-за атаки вражеских беспилотников на полуостров в городе Саки погибла пожилая женщина, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. 18 июня Москва подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра, информировал мэр столицы Сергей Собянин. В Подмосковье в результате атаки БПЛА пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Погибла восьмилетняя девочка.Удар по детям из БелоруссииВ среду еще один террористический удар ВСУ в Брянской области пришелся на пассажирский автобус, в котором на отдых в Геленджик следовала детская футбольная команда из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек, в том числе пять детей, госпитализированы, один ребенок – в тяжелом состоянии. СК Белоруссии и РФ возбудили уголовные дела. По мнению посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова, удар по детям был целенаправленным.Авария на заводе в Армянске13 июня в Армянске на заводе "Титановые инвестиции", (старое название "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Ситуацию с содержания в воздухе вредных веществ глава администрации города Василий Телиженко назвал контролируемой. На месте работали лаборатории.Пожар в Киево-Печерской лавре15 июня в Киеве вспыхнул крупный пожар на территории Киево-Печерской Лавры. Как сообщили в Минобороны РФ, комплекс зданий лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной мог стать истекший срок годности. В оборонном ведомстве напомнили, что Вооруженные силы РФ по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят.Решение Гааги по Крымскому мостуАрбитраж в Гааге на этой неделе оказал Киеву в требовании демонтировать Крымский мост. Как сообщили в МИД России. В частности, полностью бездоказательными признаны обвинения Украины в нарушении Россией обязательств в сфере сохранения подводного культурного наследия и ущерба экологии. Также суд в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов. Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства, заявили в МИД РФ."Остров" КрымТем временем на фоне сложностей с логистикой, которые возникли после атак ВСУ, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Крым якобы скоро станет островом, а повседневная жизнь на нем "станет невыносимой". Политологи же уверены – это очередной вброс. Заявления киевского режима о якобы "предстоящей изоляции Крыма и превращении его в остров", являются не более чем информационной кампанией и попыткой расположить к себе президента США Дональда Трампа, считает политолог Денис Батурин.Запрет на мототехнику в республике16 июня глава республики Сергей Аксенов подписал указ о введении в Крыму запрета на передвижение мототранспорта в ночное время – с 20-00 до 06-00. 17 июня в документ внесены изменения: ограничения действуют в период с 22 до 6 часов утра. Запрет ночного перемещения на мотоциклах и мопедах в Крыму полностью обоснован, поскольку громкий звук моторов мототехники затрудняет работу военных по противодействию беспилотным атакам врага, а также может помешать гражданам вовремя сориентироваться при угрозе с неба, пояснял РИА Новости Крым эксперт по безопасности, подполковник запаса Василий Кашканов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260619/moskvu-atakovali-76-dronov-vsu-1157015222.html
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https://crimea.ria.ru/20260619/lesnoy-pozhao-v-bakhchisarayskom-rayone-kryma---chto-izvestno-1157017272.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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топ новостей недели, новости, общество, в мире, крым
Удар ВСУ по белорусским детям и демонтаж Крымского моста: топ недели

Удар ВСУ по детям из Белоруссии и решение Гааги по Крымскому мосту – топ новостей недели

16:28 20.06.2026 (обновлено: 16:40 20.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Смертельные атаки ВСУ на Крым и Московский регион. Удар украинских неонацистов по автобусу с детьми из Белоруссии. Авария на заводе "Титановые инвестиции" в Армянске. Пожар в Киево-Печерской лавре из-за работы ПВО ВСУ. Решение Арбитражного суда в Гааги по "демонтажу" Крымскому мосту. Новые угрозы Крыму от минобороны Украины. Запрета ночного передвижения мототранспорта на территории республики.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки ВСУ на Крым и Москву

В конце прошлой и на этой неделе ВСУ продолжали ежедневные атаки на Крым и регионы РФ. Так, в ночь на 14 июня из-за атаки вражеских беспилотников на полуостров в городе Саки погибла пожилая женщина, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. 18 июня Москва подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра, информировал мэр столицы Сергей Собянин. В Подмосковье в результате атаки БПЛА пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Погибла восьмилетняя девочка.
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Вчера, 18:26
Москву атаковали 76 дронов ВСУ

Удар по детям из Белоруссии

В среду еще один террористический удар ВСУ в Брянской области пришелся на пассажирский автобус, в котором на отдых в Геленджик следовала детская футбольная команда из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек, в том числе пять детей, госпитализированы, один ребенок – в тяжелом состоянии. СК Белоруссии и РФ возбудили уголовные дела. По мнению посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова, удар по детям был целенаправленным.
Президент Украины Владимир Зеленский в Польше - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
15:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей

Авария на заводе в Армянске

13 июня в Армянске на заводе "Титановые инвестиции", (старое название "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Ситуацию с содержания в воздухе вредных веществ глава администрации города Василий Телиженко назвал контролируемой. На месте работали лаборатории.
ВСУ сбросили взрывные устройства на трассу в ЛНР
12:30
ВСУ сбросили взрывные устройства на трассу в ЛНР - погибли люди

Пожар в Киево-Печерской лавре

15 июня в Киеве вспыхнул крупный пожар на территории Киево-Печерской Лавры. Как сообщили в Минобороны РФ, комплекс зданий лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной мог стать истекший срок годности. В оборонном ведомстве напомнили, что Вооруженные силы РФ по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят.
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
14:04
Вспышка лихорадки Денге: есть ли риски распространения в России

Решение Гааги по Крымскому мосту

Арбитраж в Гааге на этой неделе оказал Киеву в требовании демонтировать Крымский мост. Как сообщили в МИД России. В частности, полностью бездоказательными признаны обвинения Украины в нарушении Россией обязательств в сфере сохранения подводного культурного наследия и ущерба экологии. Также суд в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов. Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства, заявили в МИД РФ.
Вокзал
Вчера, 23:05
Все поезда "Таврия" в Крым и из Крыма 20 июня закончат и начнут путь в Керчи

"Остров" Крым

Тем временем на фоне сложностей с логистикой, которые возникли после атак ВСУ, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Крым якобы скоро станет островом, а повседневная жизнь на нем "станет невыносимой". Политологи же уверены – это очередной вброс. Заявления киевского режима о якобы "предстоящей изоляции Крыма и превращении его в остров", являются не более чем информационной кампанией и попыткой расположить к себе президента США Дональда Трампа, считает политолог Денис Батурин.
Владимир Зеленский
13:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь

Запрет на мототехнику в республике

16 июня глава республики Сергей Аксенов подписал указ о введении в Крыму запрета на передвижение мототранспорта в ночное время – с 20-00 до 06-00. 17 июня в документ внесены изменения: ограничения действуют в период с 22 до 6 часов утра. Запрет ночного перемещения на мотоциклах и мопедах в Крыму полностью обоснован, поскольку громкий звук моторов мототехники затрудняет работу военных по противодействию беспилотным атакам врага, а также может помешать гражданам вовремя сориентироваться при угрозе с неба, пояснял РИА Новости Крым эксперт по безопасности, подполковник запаса Василий Кашканов.
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Лесной пожар в Крыму
Вчера, 21:23
Лесной пожар в Бахчисарайском районе Крыма - что известно
 
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Заголовок открываемого материала
17:03Что известно о нападении на людей в Краснодаре к этому часу
16:35Нападавшего на людей в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу
16:28Удар ВСУ по белорусским детям и демонтаж Крымского моста: топ недели
15:52Смертельное нападение на людей в Краснодаре - что известно
15:42"Авито" закрывает все объявления о перепродаже бензина
15:37Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей
15:05"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в Севастополе
14:56Над Крымом сбили беспилотники ВСУ
14:43ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре
14:27Крымский мост сейчас - обстановка с очередью
14:04Вспышка лихорадки Денге: есть ли риски распространения в России
13:44Новости СВО: армия России идет вперед и громит врага
13:10Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь
12:41Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
12:32В Крыму снова работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
12:30ВСУ сбросили взрывные устройства на трассу в ЛНР - погибли люди
12:20В Севастополе воздушная тревога - жителей призвали пройти в укрытия
12:1913 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ
12:03Крымский мост сейчас - обстановка к полудню 20 июня
11:47Уничтожил склад дронов: Су-34М ВКС России нанес удар по окраине Харькова 0:24
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