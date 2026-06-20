Удар ВСУ по белорусским детям и демонтаж Крымского моста: топ недели
Удар ВСУ по детям из Белоруссии и решение Гааги по Крымскому мосту – топ новостей недели
16:28 20.06.2026 (обновлено: 16:40 20.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Смертельные атаки ВСУ на Крым и Московский регион. Удар украинских неонацистов по автобусу с детьми из Белоруссии. Авария на заводе "Титановые инвестиции" в Армянске. Пожар в Киево-Печерской лавре из-за работы ПВО ВСУ. Решение Арбитражного суда в Гааги по "демонтажу" Крымскому мосту. Новые угрозы Крыму от минобороны Украины. Запрета ночного передвижения мототранспорта на территории республики.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.
Атаки ВСУ на Крым и Москву
В конце прошлой и на этой неделе ВСУ продолжали ежедневные атаки на Крым и регионы РФ. Так, в ночь на 14 июня из-за атаки вражеских беспилотников на полуостров в городе Саки погибла пожилая женщина, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. 18 июня Москва подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра, информировал мэр столицы Сергей Собянин. В Подмосковье в результате атаки БПЛА пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Погибла восьмилетняя девочка.
Вчера, 18:26Москву атаковали 76 дронов ВСУ
Удар по детям из Белоруссии
В среду еще один террористический удар ВСУ в Брянской области пришелся на пассажирский автобус, в котором на отдых в Геленджик следовала детская футбольная команда из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек, в том числе пять детей, госпитализированы, один ребенок – в тяжелом состоянии. СК Белоруссии и РФ возбудили уголовные дела. По мнению посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова, удар по детям был целенаправленным.
Авария на заводе в Армянске
13 июня в Армянске на заводе "Титановые инвестиции", (старое название "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Ситуацию с содержания в воздухе вредных веществ глава администрации города Василий Телиженко назвал контролируемой. На месте работали лаборатории.
Пожар в Киево-Печерской лавре
15 июня в Киеве вспыхнул крупный пожар на территории Киево-Печерской Лавры. Как сообщили в Минобороны РФ, комплекс зданий лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной мог стать истекший срок годности. В оборонном ведомстве напомнили, что Вооруженные силы РФ по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят.
Решение Гааги по Крымскому мосту
Арбитраж в Гааге на этой неделе оказал Киеву в требовании демонтировать Крымский мост. Как сообщили в МИД России. В частности, полностью бездоказательными признаны обвинения Украины в нарушении Россией обязательств в сфере сохранения подводного культурного наследия и ущерба экологии. Также суд в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов. Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства, заявили в МИД РФ.
"Остров" Крым
Тем временем на фоне сложностей с логистикой, которые возникли после атак ВСУ, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Крым якобы скоро станет островом, а повседневная жизнь на нем "станет невыносимой". Политологи же уверены – это очередной вброс. Заявления киевского режима о якобы "предстоящей изоляции Крыма и превращении его в остров", являются не более чем информационной кампанией и попыткой расположить к себе президента США Дональда Трампа, считает политолог Денис Батурин.
Запрет на мототехнику в республике
16 июня глава республики Сергей Аксенов подписал указ о введении в Крыму запрета на передвижение мототранспорта в ночное время – с 20-00 до 06-00. 17 июня в документ внесены изменения: ограничения действуют в период с 22 до 6 часов утра. Запрет ночного перемещения на мотоциклах и мопедах в Крыму полностью обоснован, поскольку громкий звук моторов мототехники затрудняет работу военных по противодействию беспилотным атакам врага, а также может помешать гражданам вовремя сориентироваться при угрозе с неба, пояснял РИА Новости Крым эксперт по безопасности, подполковник запаса Василий Кашканов.