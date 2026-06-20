https://crimea.ria.ru/20260620/tysyach-rozovykh-kustov-krymskiy-romans-o-lyubvi-1152882285.html
Тысячи розовых кустов: крымский романс о любви
Тысячи розовых кустов: крымский романс о любви - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Тысячи розовых кустов: крымский романс о любви
РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T18:51
2026-06-20T18:51
2026-06-20T18:54
с песней по крыму
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Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Одна из самых романтичных довоенных песен носит название одного из крымских парков на Южном берегу. Именно там, как узнали советские граждан из песни, распускаются розы и расцветает миндаль, а также голубеют фиалки и белеет цвет черешни. Все это весеннее великолепие лирический герой песни видит во сне: и южнобережный "пламень весенний и жаркий", и солнце, и море и ее - свою смеющуюся возлюбленную с золотистыми косами.Стихи к песне советского композитора Константина Листова были написаны поэтом Павлом Арским. Арский был настоящим большевиком: выходец из рабочего класса, штурмовавший Зимний дворец, он написал стихотворные сборники "Песни борьбы", "Серп и молот" и роман "Человек у конвейера". Но среди стихотворений о революции и у него нашлось место любовной лирике.Константин Листов написал свои самые известные песни, такие как "Песня о тачанке"", "Гренада" в 30-е годы, в войну была "Землянка", а после Великой Отечественной - "Севастопольский вальс"."Чаир" в переводе с крымско-татарского означает "горный луг". Чаир — это сад, в котором высаживали плодовые, декоративные и сельскохозяйственные культуры. Одноименный парк в начале ХХ века создали по велению великого князя Николая Николаевича Романова (младшего).Парк на стыке нынешних границ поселков Мисхор и Гаспра прославился огромной коллекцией сортов роз. Знаменитый архитектор императорского дома Николай Краснов построил в "Чаире" дом в стиле неогрек для семьи великого князя. Именно Краснов спланировал и разбил парк, сделав акцент на посадки роз. В песне их сотни тысяч, а на деле было около двух тысяч. В Чаире полтора весенних месяца провели новобрачные Великий Князь Николай и его супруга Анастасия Черногорская.После 1920 года парк был преобразован в совхоз "Чаир", а в особняке разместили санаторий. Здесь в разные годы бывали командарм Фрунзе, поэт Маяковский с Лилией Брик и другие вип-личности того времени.После войны особняк обветшал, его разобрали и построили новое здание для госдачи №7, и с этого момента Чаир стал недоступен для простых граждан. Там отдыхали руководители советского государства Брежнев и Андропов.Романс, ставший очень популярным, непревзойденно исполнил тенор Аркадий Погодин. Сочинение Листова принесло ему эстрадную славу.Песня неоднократно была использована в художественных фильмах и является своеобразным символом эпохи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
с песней по крыму, юбк, юрий андропов, леонид брежнев, крым, культура, история, общество, ялта
Тысячи розовых кустов: крымский романс о любви
Революционер написал слова песни об императорском дворянском парке в Крыму
18:51 20.06.2026 (обновлено: 18:54 20.06.2026)
Шеф-редактор специальных проектов
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
Одна из самых романтичных довоенных песен носит название одного из крымских парков на Южном берегу. Именно там, как узнали советские граждан из песни, распускаются розы и расцветает миндаль, а также голубеют фиалки и белеет цвет черешни. Все это весеннее великолепие лирический герой песни видит во сне: и южнобережный "пламень весенний и жаркий", и солнце, и море и ее - свою смеющуюся возлюбленную с золотистыми косами.
Стихи к песне советского композитора Константина Листова
были написаны поэтом Павлом Арским. Арский был настоящим большевиком: выходец из рабочего класса, штурмовавший Зимний дворец, он написал стихотворные сборники "Песни борьбы", "Серп и молот" и роман "Человек у конвейера". Но среди стихотворений о революции и у него нашлось место любовной лирике.
Константин Листов написал свои самые известные песни, такие как "Песня о тачанке"", "Гренада" в 30-е годы, в войну была "Землянка", а после Великой Отечественной - "Севастопольский вальс".
"Чаир" в переводе с крымско-татарского означает "горный луг". Чаир — это сад, в котором высаживали плодовые, декоративные и сельскохозяйственные культуры. Одноименный парк в начале ХХ века создали по велению великого князя Николая Николаевича Романова (младшего).
Парк на стыке нынешних границ поселков Мисхор и Гаспра прославился огромной коллекцией сортов роз. Знаменитый архитектор императорского дома Николай Краснов построил в "Чаире" дом в стиле неогрек для семьи великого князя. Именно Краснов спланировал и разбил парк, сделав акцент на посадки роз. В песне их сотни тысяч, а на деле было около двух тысяч. В Чаире полтора весенних месяца провели новобрачные Великий Князь Николай и его супруга Анастасия Черногорская.
После 1920 года парк был преобразован в совхоз "Чаир", а в особняке разместили санаторий. Здесь в разные годы бывали командарм Фрунзе
, поэт Маяковский с Лилией Брик
и другие вип-личности того времени.
После войны особняк обветшал, его разобрали и построили новое здание для госдачи №7, и с этого момента Чаир стал недоступен для простых граждан. Там отдыхали руководители советского государства Брежнев и Андропов
.
Романс, ставший очень популярным, непревзойденно исполнил тенор Аркадий Погодин. Сочинение Листова принесло ему эстрадную славу.
Песня неоднократно была использована в художественных фильмах и является своеобразным символом эпохи.
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