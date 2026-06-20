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Смертельное нападение в Краснодаре и лихорадка Денге – главное за день - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Смертельное нападение в Краснодаре и лихорадка Денге – главное за день
Смертельное нападение в Краснодаре и лихорадка Денге – главное за день - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Смертельное нападение в Краснодаре и лихорадка Денге – главное за день
Террористические атаки ВСУ на Крым, Севастополь и другие регионы России. Смертельное нападение на МФЦ в Краснодаре. Перспектива атак ВСУ на Белоруссию и ее... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T21:33
2026-06-20T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на Крым, Севастополь и другие регионы России. Смертельное нападение на МФЦ в Краснодаре. Перспектива атак ВСУ на Белоруссию и ее возможные последствия. Старт приема заявлений на поступление в вузы на "Госуслугах". Вспышка лихорадке Денге и риски ее распространения в России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки ВСУ187 украинских дронов были сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь. В ччастности, в Севастополе военные в ночь на субботу отражали атаку ВСУ. Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы работали в разных районах города. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, всего сбили 20 дронов. Люди не пострадали. Беспилотные атаки на крымский полуостров и регионы РФ продолжались с течение дня в субботу.ЧП в Краснодаре19-летний молодой человек напал с ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре днем в субботу. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате нападения погибла женщина, ранения получили пять человек, они госпитализированы. Также злоумышленник забросил пиротехническое устройство в помещение детского центра ТЦ – при этом никто не пострадал. Нападавший задержан, с ним работают полицейские. Уголовное дело открыто по статьям об убийстве и покушении на убийство. Задержанному назначена судебно-психиатрическая эксппертиза.Угрозы ЗеленскогоГлава киевского режима Владимир Зеленский оторван от реальности и действительно может воплотить свои угрозы в адрес Белоруссии, но, если такой сценарий будет реализован, это в итоге завершится падением Киева. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя сделанное накануне заявление Зеленского, в котором он угрожал президенту Белоруссии Александру Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.Прием заявлений в вузы на "Госуслугах"На "Госуслугах" стартовал прием заявлений в вузы онлайн, сообщили в субботу в Минцифры. На сайте можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление – все с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн".Лихорадка ДенгеРисков распространения лихорадки Денге на территории России нет, но единичные случаи заболевания регистрируются, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре. Отмечается, что в настоящее время регистрируется вспышка лихорадки денге в Шри-Ланке. С начала года зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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главное за день, новости, крым, в мире, общество
Смертельное нападение в Краснодаре и лихорадка Денге – главное за день

Смертельное нападение на МФЦ в Краснодаре и риски по лихорадке Денге в России – главное

21:33 20.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на Крым, Севастополь и другие регионы России. Смертельное нападение на МФЦ в Краснодаре. Перспектива атак ВСУ на Белоруссию и ее возможные последствия. Старт приема заявлений на поступление в вузы на "Госуслугах". Вспышка лихорадке Денге и риски ее распространения в России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Террористические атаки ВСУ

187 украинских дронов были сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь. В ччастности, в Севастополе военные в ночь на субботу отражали атаку ВСУ. Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы работали в разных районах города. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, всего сбили 20 дронов. Люди не пострадали. Беспилотные атаки на крымский полуостров и регионы РФ продолжались с течение дня в субботу.
Севастопольский театр оперы и балета выиграл Золотую маску
20:04
Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"

ЧП в Краснодаре

19-летний молодой человек напал с ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре днем в субботу. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате нападения погибла женщина, ранения получили пять человек, они госпитализированы. Также злоумышленник забросил пиротехническое устройство в помещение детского центра ТЦ – при этом никто не пострадал. Нападавший задержан, с ним работают полицейские. Уголовное дело открыто по статьям об убийстве и покушении на убийство. Задержанному назначена судебно-психиатрическая эксппертиза.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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Музей "небесной сотни": на Украине строят мемориал в честь майдана

Угрозы Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский оторван от реальности и действительно может воплотить свои угрозы в адрес Белоруссии, но, если такой сценарий будет реализован, это в итоге завершится падением Киева. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя сделанное накануне заявление Зеленского, в котором он угрожал президенту Белоруссии Александру Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
16:28
Удар ВСУ по белорусским детям и демонтаж Крымского моста: топ недели

Прием заявлений в вузы на "Госуслугах"

На "Госуслугах" стартовал прием заявлений в вузы онлайн, сообщили в субботу в Минцифры. На сайте можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление – все с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн".
Президент Украины Владимир Зеленский в Польше - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
15:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей

Лихорадка Денге

Рисков распространения лихорадки Денге на территории России нет, но единичные случаи заболевания регистрируются, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре. Отмечается, что в настоящее время регистрируется вспышка лихорадки денге в Шри-Ланке. С начала года зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами.
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22:06Митрополит Тихон стал настоятелем кафедрального собора в Симферополе
21:33Смертельное нападение в Краснодаре и лихорадка Денге – главное за день
21:10Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки
20:56По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в Крыму
20:35ПВО сбила еще 24 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
20:04Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"
19:55До приезда спасателей: как оказать помощь при травмах в походе
19:03В Севастополе прошел выпуск училища имени Нахимова
18:51Тысячи розовых кустов: крымский романс о любви
18:16Музей "небесной сотни": на Украине строят мемориал в честь майдана
17:45Часть Симферопольского района осталась без газа
17:03Что известно о нападении на людей в Краснодаре к этому часу
16:35Нападавшего на людей в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу
16:28Удар ВСУ по белорусским детям и демонтаж Крымского моста: топ недели
15:52Смертельное нападение на людей в Краснодаре - что известно
15:42"Авито" закрывает все объявления о перепродаже бензина
15:37Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей
15:05"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в Севастополе
14:56Над Крымом сбили беспилотники ВСУ
14:43ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре
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