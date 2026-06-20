Смертельное нападение в Краснодаре и лихорадка Денге – главное за день
Смертельное нападение на МФЦ в Краснодаре и риски по лихорадке Денге в России – главное
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на Крым, Севастополь и другие регионы России. Смертельное нападение на МФЦ в Краснодаре. Перспектива атак ВСУ на Белоруссию и ее возможные последствия. Старт приема заявлений на поступление в вузы на "Госуслугах". Вспышка лихорадке Денге и риски ее распространения в России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Террористические атаки ВСУ
187 украинских дронов были сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь. В ччастности, в Севастополе военные в ночь на субботу отражали атаку ВСУ. Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы работали в разных районах города. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, всего сбили 20 дронов. Люди не пострадали. Беспилотные атаки на крымский полуостров и регионы РФ продолжались с течение дня в субботу.
ЧП в Краснодаре
19-летний молодой человек напал с ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре днем в субботу. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате нападения погибла женщина, ранения получили пять человек, они госпитализированы. Также злоумышленник забросил пиротехническое устройство в помещение детского центра ТЦ – при этом никто не пострадал. Нападавший задержан, с ним работают полицейские. Уголовное дело открыто по статьям об убийстве и покушении на убийство. Задержанному назначена судебно-психиатрическая эксппертиза.
Угрозы Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский оторван от реальности и действительно может воплотить свои угрозы в адрес Белоруссии, но, если такой сценарий будет реализован, это в итоге завершится падением Киева. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя сделанное накануне заявление Зеленского, в котором он угрожал президенту Белоруссии Александру Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.
Прием заявлений в вузы на "Госуслугах"
На "Госуслугах" стартовал прием заявлений в вузы онлайн, сообщили в субботу в Минцифры. На сайте можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление – все с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн".
Лихорадка Денге
Рисков распространения лихорадки Денге на территории России нет, но единичные случаи заболевания регистрируются, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре. Отмечается, что в настоящее время регистрируется вспышка лихорадки денге в Шри-Ланке. С начала года зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами.