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Смертельное нападение на людей в Краснодаре - что известно - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Смертельное нападение на людей в Краснодаре - что известно
Смертельное нападение на людей в Краснодаре - что известно - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Смертельное нападение на людей в Краснодаре - что известно
Молодой человек напал ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T15:52
2026-06-20T17:10
мфц
краснодар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Молодой человек напал ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате нападения погибла женщина.По ее словам, сейчас злоумышленник задержан, с ним работают полицейские. Правоохранители разбираются в обстоятельствах жестокого преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростки напали с ножом на людей в метро в МосквеАрестован напавший с ножом на людей в ЯлтеЖитель Керчи набросился с ножом на знакомого
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мфц, краснодар, новости, происшествия, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мвд по краснодарскому краю
Смертельное нападение на людей в Краснодаре - что известно

Нападение на людей в ТЦ в Краснодаре - что известно

15:52 20.06.2026 (обновлено: 17:10 20.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Молодой человек напал ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате нападения погибла женщина.
"Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, одна женщина скончалась", – проинформировала Волк в своем канале в МАКС.
По ее словам, сейчас злоумышленник задержан, с ним работают полицейские. Правоохранители разбираются в обстоятельствах жестокого преступления.
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