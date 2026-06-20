https://crimea.ria.ru/20260620/smertelnoe-napadenie-na-mfts-v-krasnodare---chto-izvestno-1157026987.html

Смертельное нападение на людей в Краснодаре - что известно

Смертельное нападение на людей в Краснодаре - что известно - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Смертельное нападение на людей в Краснодаре - что известно

Молодой человек напал ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T15:52

2026-06-20T15:52

2026-06-20T17:10

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мвд по краснодарскому краю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Молодой человек напал ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате нападения погибла женщина.По ее словам, сейчас злоумышленник задержан, с ним работают полицейские. Правоохранители разбираются в обстоятельствах жестокого преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростки напали с ножом на людей в метро в МосквеАрестован напавший с ножом на людей в ЯлтеЖитель Керчи набросился с ножом на знакомого

краснодар

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мфц, краснодар, новости, происшествия, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мвд по краснодарскому краю