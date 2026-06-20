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Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску" - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"
Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску" - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"
Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T20:04
2026-06-20T20:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что этот успех — результат огромного труда всей творческой команды - хореограф-постановщик Джона Пол Кук, художники, композитор, дирижер и, конечно, наши талантливые артисты и учащиеся Севастопольской государственной академии хореографии создали по-настоящему глубокий и масштабный спектакль. "Грозовой перевал" уже успели высоко оценить зрители в Севастополе, Москве на сцене Большого театра и в Красноярске. А теперь постановка получила заслуженное признание профессионального театрального сообщества всей страны. "Горжусь тем, что наш театр уверенно занимает место среди ведущих культурных площадок России. Это наша общая победа!", - заключил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, театр, театры крыма, театр оперы и балета в севастополе, новости севастополя, культура, искусство
Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"

Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"

20:04 20.06.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКССевастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"
Севастопольский театр оперы и балета выиграл Золотую маску
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Поздравляю наш Севастопольский государственный театр оперы и балета с историческим достижением! Балет "Грозовой перевал" стал победителем престижной премии "Золотая Маска" в номинации "Современный балет". Это первая "Золотая Маска" в истории нашего театра, и для всех нас это знаковое событие!", - написал он МАКС.
Губернатор подчеркнул, что этот успех — результат огромного труда всей творческой команды - хореограф-постановщик Джона Пол Кук, художники, композитор, дирижер и, конечно, наши талантливые артисты и учащиеся Севастопольской государственной академии хореографии создали по-настоящему глубокий и масштабный спектакль. "Грозовой перевал" уже успели высоко оценить зрители в Севастополе, Москве на сцене Большого театра и в Красноярске. А теперь постановка получила заслуженное признание профессионального театрального сообщества всей страны.
"Горжусь тем, что наш театр уверенно занимает место среди ведущих культурных площадок России. Это наша общая победа!", - заключил Развожаев.
© Михаил Развожаев в МАКССевастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"
Севастопольский театр оперы и балета выиграл Золотую маску
© Михаил Развожаев в МАКС
Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"
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