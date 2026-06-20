https://crimea.ria.ru/20260620/sevastopolskiy-teatr-opery-i-baleta-vyigral-zolotuyu-masku-1157029288.html

Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"

Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску" - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"

Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T20:04

2026-06-20T20:04

2026-06-20T20:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что этот успех — результат огромного труда всей творческой команды - хореограф-постановщик Джона Пол Кук, художники, композитор, дирижер и, конечно, наши талантливые артисты и учащиеся Севастопольской государственной академии хореографии создали по-настоящему глубокий и масштабный спектакль. "Грозовой перевал" уже успели высоко оценить зрители в Севастополе, Москве на сцене Большого театра и в Красноярске. А теперь постановка получила заслуженное признание профессионального театрального сообщества всей страны. "Горжусь тем, что наш театр уверенно занимает место среди ведущих культурных площадок России. Это наша общая победа!", - заключил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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