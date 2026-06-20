https://crimea.ria.ru/20260620/raspisanie-poezdov-tavriya-v-krym-i-iz-kryma---izmenenie-marshruta-1157030995.html

Расписание поездов "Таврия" в Крым и из Крыма - изменение маршрута

Расписание поездов "Таврия" в Крым и из Крыма - изменение маршрута - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Расписание поездов "Таврия" в Крым и из Крыма - изменение маршрута

Все поезда "Таврия", прибывающие в Крым 21 и 22 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи,на станции Керчь Южная. Об этом... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T22:43

2026-06-20T22:43

2026-06-20T23:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия", прибывающие в Крым 21 и 22 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи,на станции Керчь Южная. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".В компании пояснили, что причина – временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры. От станции Керчь Южная пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами. Посадка будет производиться на привокзальной площади. До станции Керчь Южная пассажиров будут доставлять автобусами от начальных станций Севастополь, Симферополь, Евпатория. Публикуем расписание автобусов для поездов из Крыма, маршрут которых был оперативно изменен на 21 и 22 июня. ИЗ КРЫМА 🚂 №463/464 Феодосия – Москва 21 и 22 июня Отправление из Керчи в 16:35 Посадка в автобус в Феодосии запланирована на 13:00. Автобус проследует через станции: – Семь Колодезей в 14:50. Прибытие в Керчь – в 15:40. 🚂 №17/18 Симферополь – Москва 21 июня Отправление из Керчи в 18:57 Посадка в автобус в Симферополе запланирована на 14:00. Автобус проследует через станции: – Владиславовка в 16:30; – Семь Колодезей в 17:00. Прибытие в Керчь – в 18:00. 🚂 №315/316 Симферополь – Адлер 21 и 22 июня Отправление из Керчи в 20:27 Посадка в автобус в Симферополе запланирована на 15:00. Автобус проследует через – Владиславовку в 17:50; – Семь Колодезей в 18:20; – Багерово в 19:15. Прибытие в Керчь – в 19:50 🚂 №25/26 Симферополь – Минеральные Воды 21 и 22 июня Отправление из Керчи в 20:54 Посадка в автобус в Симферополе запланирована на 15:00. Автобус проследует через – Владиславовку в 18:00; – Семь Колодезей в 18:30. Прибытие в Керчь – в 19:30. 🚂 №179/180 Симферополь – Санкт-Петербург 21 и 22 июня Отправление из Керчи в 21:19 Посадка в автобус в Евпатории запланирована на 13:00. Автобус проследует через – Саки в 14:40; – Симферополь в 17:00; – Владиславовку в 19:00; – Семь Колодезей в 19:30; – Багерово в 20:15. Прибытие в Керчь – в 20:40. 🚂 №91/92 Севастополь – Москва 21 и 22 июня Отправление из Керчи в 21:40 Посадка в автобус в Севастополе запланирована на 14:00. Автобус проследует через – Бахчисарай в 15:45; – Симферополь в 16:30; – Владиславовку в 18:30; – Семь Колодезей в 19:00; – Багерово в 20:00. Прибытие в Керчь – в 20:30. 🚂 №27/28 Симферополь – Москва 21 и 22 июня Отправление из Керчи в 21:55 Посадка в автобус в Симферополе запланирована на 17:00. Автобус проследует через – Владиславовку в 20:00; – Семь Колодезей в 20:30. Прибытие в Керчь – в 21:20. 🚂 № 167/168 Симферополь – Москва 22 июня Отправление из Керчи в 18.57 Посадка в автобус в Симферополе запланирована в 15:00. Автобус проследует через – Владиславовку в 16:30; – Семь Колодезей в 17:00; Прибытие в Керчь – в 18:00. 🚂 № 453/454 Симферополь - Москва 22 июня Отправление из Керчи в 19.42 Посадка в автобус в Симферополе запланирована в 13:00. Автобус проследует через станции: – Владиславовка в 16:00; – Семь Колодезей в 17:00; – Багерово в 18:00; Прибытие в Керчь – в 18:50.Посадка в автобусы до Керчи производится на привокзальных площадях, либо около ж/д станций. Просим прибывать на посадку заблаговременно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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