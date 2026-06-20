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ПВО сбила еще 24 украинских дрона над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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ПВО сбила еще 24 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
ПВО сбила еще 24 украинских дрона над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.06.2026
ПВО сбила еще 24 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО за шесть часов уничтожили 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T20:35
2026-06-20T20:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за шесть часов уничтожили 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России."Двадцатого июня с 14.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости сво
ПВО сбила еще 24 украинских дрона над Крымом и другими регионами России

ПВО сбила еще 24 украинских дрона над Крымом и другими регионами России

20:35 20.06.2026 (обновлено: 20:42 20.06.2026)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО за шесть часов уничтожили 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.
"Двадцатого июня с 14.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
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