https://crimea.ria.ru/20260620/prekraschenie-soobscheniya-khersonskoy-oblasti-s-krymom---saldo-oproverg-feyki-1157029919.html

Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки

Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг ложные утверждения о якобы подготовке к прекращению транспортного сообщения региона с Крымом. РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T21:10

2026-06-20T21:10

2026-06-20T21:10

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг ложные утверждения о якобы подготовке к прекращению транспортного сообщения региона с Крымом.По его словам, подобные информационные вбросы регулярно запускаются Центром информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО) с единственной целью - посеять панику среди жителей."Ситуация в регионе находится под контролем. Все решения органов власти и оперативных служб доводятся до жителей исключительно через официальные источники информации", - подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

херсонская область

новые регионы россии

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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