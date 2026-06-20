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Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки
Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг ложные утверждения о якобы подготовке к прекращению транспортного сообщения региона с Крымом. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T21:10
2026-06-20T21:10
2026-06-20T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг ложные утверждения о якобы подготовке к прекращению транспортного сообщения региона с Крымом.По его словам, подобные информационные вбросы регулярно запускаются Центром информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО) с единственной целью - посеять панику среди жителей."Ситуация в регионе находится под контролем. Все решения органов власти и оперативных служб доводятся до жителей исключительно через официальные источники информации", - подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки
Сальдо опроверг фейки о прекращении сообщения Херсонской области с Крымом