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Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки
Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг ложные утверждения о якобы подготовке к прекращению транспортного сообщения региона с Крымом. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг ложные утверждения о якобы подготовке к прекращению транспортного сообщения региона с Крымом.По его словам, подобные информационные вбросы регулярно запускаются Центром информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО) с единственной целью - посеять панику среди жителей."Ситуация в регионе находится под контролем. Все решения органов власти и оперативных служб доводятся до жителей исключительно через официальные источники информации", - подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки

Сальдо опроверг фейки о прекращении сообщения Херсонской области с Крымом

21:10 20.06.2026
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКапремонт 20-километрового участка трассы "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь"
Капремонт 20-километрового участка трассы Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг ложные утверждения о якобы подготовке к прекращению транспортного сообщения региона с Крымом.
"Очередная волна фейков от украинских ЦИПсО разгоняется через соцсети, мессенджеры и анонимные каналы. На этот раз распространяются ролики о якобы подготовке "эвакуационных автобусов", скором закрытии границ с Крымом, перекрытии движения и других чрезвычайных мерах", - написал Сальдо в своем канале на платформе МАКС.
По его словам, подобные информационные вбросы регулярно запускаются Центром информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО) с единственной целью - посеять панику среди жителей.
"Ситуация в регионе находится под контролем. Все решения органов власти и оперативных служб доводятся до жителей исключительно через официальные источники информации", - подчеркнул губернатор.
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ДипфейкВладимир СальдоКрымФейкНовости КрымаХерсонская областьНовые регионы РоссииСухопутный коридор в КрымУкраинаЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)
 
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