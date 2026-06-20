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Погода в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, будет сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T00:01

2026-06-20T00:01

2026-06-20T00:01

погода

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севастополь

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, будет сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27…29 градусов.В Севастополе ппеременная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +16 до +19, днем от +26 до +30 градусов.На западе и юге полуострова, а также в Севастополе ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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