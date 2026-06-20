Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260620/pogoda-v-krymu-v-subbotu-1157005167.html
Погода в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, будет сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T00:01
2026-06-20T00:01
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152952565_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_7f8fa0c73c489985bc81e30d48f112d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, будет сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27…29 градусов.В Севастополе ппеременная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +16 до +19, днем от +26 до +30 градусов.На западе и юге полуострова, а также в Севастополе ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152952565_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5002060549d6d8f8eb2adf85dff9947f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Погода в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 20.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПляж в Крыму
Пляж в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, будет сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, в горах +10…13; днем +26…31, в горах +18…23", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27…29 градусов.
В Севастополе ппеременная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +16 до +19, днем от +26 до +30 градусов.
На западе и юге полуострова, а также в Севастополе ожидается высокая пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 20 июня
23:09В Крыму громко - работает ПВО
23:05Все поезда "Таврия" в Крым и из Крыма 20 июня закончат и начнут путь в Керчи
22:55Понижение ключевой ставки и удары возмездия по Украине - главное за день
22:20Утверждена программа изучения арабского языка в школах России
22:11Крымский мост сейчас - обстановка на вечер пятницы
22:11В субботу ограничат движение по улице в центре Симферополя
22:00Президент Польши лишил Зеленского ордена "Белого орла"
21:56Зеленский выступил с угрозами в адрес Лукашенко и Белоруссии
21:37В Севастополе началась приемная кампания в колледжах
21:2950 украинских дронов сбили над Крымом и другими регионами России
21:23Лесной пожар в Бахчисарайском районе Крыма - что известно
21:10Пять крупных участков дорог в Крыму сдадут в эксплуатацию в 2026 году
20:31Маршрут виа-ферраты на Ильяс-Кая в Севастополе снова доступен для посещения
20:22В субботу центр Севастополя частично останется без газа
20:05На полгода раньше: осенние цветы радуют крымчан в июне
19:47По стандартам крымского лета: погода на выходных в Крыму – прогноз "ФОБОСА"
19:33Синхронисты из Севастополя взяли золото на всероссийских соревнованиях
19:12Школьницы из Крыма взяли золото и серебро на Чемпионате мира по фитнесу
Лента новостейМолния