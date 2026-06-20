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Под Симферополем обесточены три поселка - когда дадут свет - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Под Симферополем обесточены три поселка - когда дадут свет
Под Симферополем обесточены три поселка - когда дадут свет - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Под Симферополем обесточены три поселка - когда дадут свет
Под Симферополем без электроэнергии остались три поселка - Гвардейское, Комсомольское, Грэсовский, сообщает ГУП "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T07:56
2026-06-20T07:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Под Симферополем без электроэнергии остались три поселка - Гвардейское, Комсомольское, Грэсовский, сообщает ГУП "Крымэнерго".Ориентировочно до 17:00 электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, заверили в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Под Симферополем обесточены три поселка - когда дадут свет

Под Симферополем обесточены три поселка - Гвардейское, Комсомольское, Грэсовский

07:56 20.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Под Симферополем без электроэнергии остались три поселка - Гвардейское, Комсомольское, Грэсовский, сообщает ГУП "Крымэнерго".
"Уважаемые потребители! В связи с повреждениями в электрических сетях произошло отключение потребителей Симферопольского района, Гвардейское, Комсомольское, Грэсовский. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Ориентировочно до 17:00 электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, заверили в "Крымэнерго".
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