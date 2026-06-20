https://crimea.ria.ru/20260620/pod-simferopolem-obestocheny-tri-poselka---kogda-dadut-svet-1157022159.html

Под Симферополем обесточены три поселка - когда дадут свет

Под Симферополем обесточены три поселка - когда дадут свет - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Под Симферополем обесточены три поселка - когда дадут свет

Под Симферополем без электроэнергии остались три поселка - Гвардейское, Комсомольское, Грэсовский, сообщает ГУП "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T07:56

2026-06-20T07:56

2026-06-20T07:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Под Симферополем без электроэнергии остались три поселка - Гвардейское, Комсомольское, Грэсовский, сообщает ГУП "Крымэнерго".Ориентировочно до 17:00 электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, заверили в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

симферопольский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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