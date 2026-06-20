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По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в Крыму

По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2026

По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в Крыму

Крымская статистика нападений собак на людей растет ежегодно. Причиной тому является нехватка специализированных площадок для выгула домашних питомцев и... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T20:56

2026-06-20T20:56

2026-06-20T20:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Крымская статистика нападений собак на людей растет ежегодно. Причиной тому является нехватка специализированных площадок для выгула домашних питомцев и неконтролируемый рост числа безнадзорных животных. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила руководитель кинологического Союза собаководов Виктория Самохвалова.Совсем недавно в детском парке Севастополя бойцовские собаки напали на 6-летнюю девочку, напомнила слушателям гостья студии."Ситуация в Севастополе – это больше единичный случай по Крыму, чем в целом. Тут налицо безответственность владельца, и он должен понести и наказание за то, что произошло. Человек нарушил сразу несколько законов - собаки были без поводка, без намордников, и гуляли в сквере. И состояние алкогольного опьянения хозяина – это вообще никуда не годится. Здесь человек попрал все нормы и правила выгула животных", - пояснила она.В то же время специалист обратила внимание на то, что в Крыму не хватает площадок для выгула."Я не скажу, что это происходит массово, но очень бы хотелось избежать таких ситуаций. Должны быть площадки для выгула, когда человек может снять собаку с поводка, чтобы она побегала. Потому что любой владелец собаки хочет, чтобы его питомец поиграл, попрыгал, побегал и т.д., а выпустить его в условиях города крайне проблематично. Естественно, люди идут в парки и там отпускают питомцев, а провокаций для того, чтобы собака укусила - много. И это не говорит о том, что собака сама по себе агрессивная", - отметила Виктория Самохвалова.Несмотря на наличие законодательства, недостаточно хорошо работают в этом отношении контролирующие органы, считает гостья студии."Есть брешь в законе по поводу прогулки. Да, все собаки должны быть на поводке, но, к сожалению, животные, которые находятся без владельца, гуляют без поводка на детских площадках и в парках, а закон должен быть равен для всех. Животные, которые являются безвладельческими – должны находиться в приютах", - подчеркнула она.Каждый владелец собаки должен соблюдать законодательство, которое предусматривается штрафы за нарушение, считает руководитель кинологического союза."Должна быть служба, которая будет отслеживать, кто не выполняет, и штрафовать. Тогда люди задумаются, и у нас будет значительно меньше покусов и проблем", - обозначила она.Отдельным вопросом стоит проблема роста бездомных животных, которых "добрые" люди прикармливают возле жилых домов, а потом стаи нападают на детей и взрослых."И собак становится больше, и агрессии больше. Одно за другое цепляется. Собаки сбиваются в стаи, если мы говорим о безнадзорных животных. К собачке, которая живет возле подъезда, и ее регулярно жильцы кормят, рано или поздно присоединятся собратья, так как здесь есть еда, а когда собак становится 3-4, это уже стая, и у них уже работают законы стаи. Они начинают охранять свое место, а если они еще и не стерилизованы – появляются щенки, начинается охрана потомства и т.д.", - пояснила эксперт.Специалист заключила, что подходить к решению вопросов надо в комплексе, начиная с волонтерства, чтобы объяснять обычным людям, как правильно себя вести с животными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемыСобака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногимиВ Крыму собака покусала ребенка: моральный ущерб возместят власти города

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

собаки, новости, новости крыма, мнения, общество, городская среда, животные