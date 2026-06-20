https://crimea.ria.ru/20260620/planirovavshikh-pokusheniya-na-rukovodstvo-rkn-privlekli-k-otvetstvennosti-1157023446.html

Планировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности

Планировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Планировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности

Более 20 человек в России привлечены к уголовной ответственности за подготовку покушений на руководство Роскомнадзора. Об этом в субботу сообщили в ФСБ России. РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T11:10

2026-06-20T11:10

2026-06-20T11:10

роскомнадзор

новости

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

теракт

покушение

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Более 20 человек в России привлечены к уголовной ответственности за подготовку покушений на руководство Роскомнадзора. Об этом в субботу сообщили в ФСБ России.В апреле в Москве был предотвращен украинский теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, автомобиль планировали подорвать взрывным устройством, сообщалось ранее. Задержанные участники подготовки теракта против руководства Роскомнадзора состояли в группе мессенджера, где планировали взрывы, поджоги автомобилей и убийства сотрудников ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала теракт против руководства РоскомнадзораУкраинский агент готовил взрыв у объектов МинобороныПризывал к терактам в Крыму – севастополец получил 5,5 лет колонии

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскомнадзор, новости, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, теракт, покушение