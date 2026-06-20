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Планировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Планировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности
Планировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Планировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности
Более 20 человек в России привлечены к уголовной ответственности за подготовку покушений на руководство Роскомнадзора. Об этом в субботу сообщили в ФСБ России. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T11:10
2026-06-20T11:10
роскомнадзор
новости
происшествия
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россия
теракт
покушение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Более 20 человек в России привлечены к уголовной ответственности за подготовку покушений на руководство Роскомнадзора. Об этом в субботу сообщили в ФСБ России.В апреле в Москве был предотвращен украинский теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, автомобиль планировали подорвать взрывным устройством, сообщалось ранее. Задержанные участники подготовки теракта против руководства Роскомнадзора состояли в группе мессенджера, где планировали взрывы, поджоги автомобилей и убийства сотрудников ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала теракт против руководства РоскомнадзораУкраинский агент готовил взрыв у объектов МинобороныПризывал к терактам в Крыму – севастополец получил 5,5 лет колонии
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роскомнадзор, новости, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, теракт, покушение
Планировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности

Планировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности - ФСБ

11:10 20.06.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Более 20 человек в России привлечены к уголовной ответственности за подготовку покушений на руководство Роскомнадзора. Об этом в субботу сообщили в ФСБ России.
"Ранее органами безопасности к уголовной ответственности привлечено более 20 лиц, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора", – цитирует сообщение РИА Новости.
В апреле в Москве был предотвращен украинский теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, автомобиль планировали подорвать взрывным устройством, сообщалось ранее. Задержанные участники подготовки теракта против руководства Роскомнадзора состояли в группе мессенджера, где планировали взрывы, поджоги автомобилей и убийства сотрудников ведомства.
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РоскомнадзорНовостиПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияТерактПокушение
 
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