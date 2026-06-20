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Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь
Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь
Глава киевского режима Владимир Зеленский оторван от реальности и действительно может воплотить свои угрозы в адрес Белоруссии, но, если такой сценарий будет... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T13:10
2026-06-20T13:58
эксклюзивы риа новости крым
владимир зеленский
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мнения
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
политика
дмитрий журавлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Глава киевского режима Владимир Зеленский оторван от реальности и действительно может воплотить свои угрозы в адрес Белоруссии, но, если такой сценарий будет реализован, это в итоге завершится падением Киева. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.Зеленский накануне выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.При этом, такая вера не имеет ничего общего с реальностью, убежден Журавлев. В случае агрессии со стороны киевского режима Армия Белоруссии способна дать сокрушительный для киеского режима ответ."Армия в Белоруссии – довольно сильная армия. Да, там в основном советские танки. Но, во-первых, их много, во-вторых, их моторесурс давно уже обновлен. Другой вопрос, что танки не побеждают дроны - танковая пушка для этого не приспособлена. Но кому будут интересны эти дроны, когда белорусская армия быстро дойдет до Киева? Не следует забывать: самый короткий путь до Киева именно с белорусской территории и в этой связи можно стопроцентно гарантировать, что Беларусь очень быстро нокаутирует Украину", – считает эксперт.Граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда, и ее надо защищать в усиленном режиме, заявлял ранее глава республики Александр Лукашенко. При этом он подчеркивал, что если кто-то провоцирует Белоруссию и пытается втянуть ее в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на УкраинеЛавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг УкраиныВ Киеве пригрозили Лукашенко
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владимир зеленский, украина, мнения, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, дмитрий журавлев
Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь

Конфликт с Белоруссией завершится быстрым падением Киева – политолог

13:10 20.06.2026 (обновлено: 13:58 20.06.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Глава киевского режима Владимир Зеленский оторван от реальности и действительно может воплотить свои угрозы в адрес Белоруссии, но, если такой сценарий будет реализован, это в итоге завершится падением Киева. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.
Зеленский накануне выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.
"Зеленский настолько заигрался, что сейчас действительно готов воплотить свои угрозы, поскольку искренне считает своей личной стратегической победой террористическую массированную атаку на Москву, которая произошла несколько дней назад. У него эйфория и он искренне верит, что может всех на свете победить", – констатирует политолог.
При этом, такая вера не имеет ничего общего с реальностью, убежден Журавлев. В случае агрессии со стороны киевского режима Армия Белоруссии способна дать сокрушительный для киеского режима ответ.
"Армия в Белоруссии – довольно сильная армия. Да, там в основном советские танки. Но, во-первых, их много, во-вторых, их моторесурс давно уже обновлен. Другой вопрос, что танки не побеждают дроны - танковая пушка для этого не приспособлена. Но кому будут интересны эти дроны, когда белорусская армия быстро дойдет до Киева? Не следует забывать: самый короткий путь до Киева именно с белорусской территории и в этой связи можно стопроцентно гарантировать, что Беларусь очень быстро нокаутирует Украину", – считает эксперт.
Граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда, и ее надо защищать в усиленном режиме, заявлял ранее глава республики Александр Лукашенко. При этом он подчеркивал, что если кто-то провоцирует Белоруссию и пытается втянуть ее в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир ЗеленскийУкраинаМненияБелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоПолитикаДмитрий Журавлев
 
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