https://crimea.ria.ru/20260620/otorvan-ot-realnosti-chto-zhdet-zelenskogo-v-sluchae-ataki-na-belarus-1157025279.html

Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь

Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь

Глава киевского режима Владимир Зеленский оторван от реальности и действительно может воплотить свои угрозы в адрес Белоруссии, но, если такой сценарий будет... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T13:10

2026-06-20T13:10

2026-06-20T13:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Глава киевского режима Владимир Зеленский оторван от реальности и действительно может воплотить свои угрозы в адрес Белоруссии, но, если такой сценарий будет реализован, это в итоге завершится падением Киева. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.Зеленский накануне выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.При этом, такая вера не имеет ничего общего с реальностью, убежден Журавлев. В случае агрессии со стороны киевского режима Армия Белоруссии способна дать сокрушительный для киеского режима ответ."Армия в Белоруссии – довольно сильная армия. Да, там в основном советские танки. Но, во-первых, их много, во-вторых, их моторесурс давно уже обновлен. Другой вопрос, что танки не побеждают дроны - танковая пушка для этого не приспособлена. Но кому будут интересны эти дроны, когда белорусская армия быстро дойдет до Киева? Не следует забывать: самый короткий путь до Киева именно с белорусской территории и в этой связи можно стопроцентно гарантировать, что Беларусь очень быстро нокаутирует Украину", – считает эксперт.Граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда, и ее надо защищать в усиленном режиме, заявлял ранее глава республики Александр Лукашенко. При этом он подчеркивал, что если кто-то провоцирует Белоруссию и пытается втянуть ее в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на УкраинеЛавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг УкраиныВ Киеве пригрозили Лукашенко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, мнения, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, дмитрий журавлев