Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь
Конфликт с Белоруссией завершится быстрым падением Киева – политолог
13:10 20.06.2026 (обновлено: 13:58 20.06.2026)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Глава киевского режима Владимир Зеленский оторван от реальности и действительно может воплотить свои угрозы в адрес Белоруссии, но, если такой сценарий будет реализован, это в итоге завершится падением Киева. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.
Зеленский накануне выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.
"Зеленский настолько заигрался, что сейчас действительно готов воплотить свои угрозы, поскольку искренне считает своей личной стратегической победой террористическую массированную атаку на Москву, которая произошла несколько дней назад. У него эйфория и он искренне верит, что может всех на свете победить", – констатирует политолог.
При этом, такая вера не имеет ничего общего с реальностью, убежден Журавлев. В случае агрессии со стороны киевского режима Армия Белоруссии способна дать сокрушительный для киеского режима ответ.
"Армия в Белоруссии – довольно сильная армия. Да, там в основном советские танки. Но, во-первых, их много, во-вторых, их моторесурс давно уже обновлен. Другой вопрос, что танки не побеждают дроны - танковая пушка для этого не приспособлена. Но кому будут интересны эти дроны, когда белорусская армия быстро дойдет до Киева? Не следует забывать: самый короткий путь до Киева именно с белорусской территории и в этой связи можно стопроцентно гарантировать, что Беларусь очень быстро нокаутирует Украину", – считает эксперт.
Граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда, и ее надо защищать в усиленном режиме, заявлял ранее глава республики Александр Лукашенко. При этом он подчеркивал, что если кто-то провоцирует Белоруссию и пытается втянуть ее в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать.
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