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Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T12:41
2026-06-20T12:44
воздушная тревога в севастополе
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Тревога была объявлена в 12.20. Также беспилотную опасность объявили в Республике Крым.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости севастополя
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

12:41 20.06.2026 (обновлено: 12:44 20.06.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Тревога была объявлена в 12.20. Также беспилотную опасность объявили в Республике Крым.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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Воздушная тревога в СевастополеАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольНовости Севастополя
 
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