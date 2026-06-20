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Новости СВО: армия России идет вперед и громит врага - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Новости СВО: армия России идет вперед и громит врага
Новости СВО: армия России идет вперед и громит врага - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Новости СВО: армия России идет вперед и громит врага
ВСУ за сутки боев на всех направлениях фронта потеряли еще 1370 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе – немецкую и американскую. Об этом... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T13:44
2026-06-20T13:44
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на всех направлениях фронта потеряли еще 1370 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе – немецкую и американскую. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в субботу.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 220 боевиков, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили более 220 человек, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и пять орудий полевой артиллерии."Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю. Противник потерял свыше 145 солдат, немецкую боевую машину пехоты Marder, американский бронетранспортер М113, 24 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю, разбили более 295вражеских солдат, три боевые бронированные машины, три автомобиля и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировали свыше 440 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 50 украинских неонацистов, 21 автомобиль, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразил объекты топливно-энергетического комплекса Украины, вражеские цеха производства и места хранения беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.Средства ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 165 827 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 844 танка и других боевых бронированных машин, 1 742 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 425 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 526 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФУничтожил склад дронов: Су-34М ВКС России нанес удар по окраине ХарьковаКаждый знает свой маневр: как разминируют дороги Запорожской области
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, украина
Новости СВО: армия России идет вперед и громит врага

Минобороны: ВСУ за сутки боев на всех направлениях фронта потеряли еще 1370 боевиков

13:44 20.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАрмия России
Армия России - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на всех направлениях фронта потеряли еще 1370 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе – немецкую и американскую. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в субботу.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 220 боевиков, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили более 220 человек, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и пять орудий полевой артиллерии.
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю. Противник потерял свыше 145 солдат, немецкую боевую машину пехоты Marder, американский бронетранспортер М113, 24 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю, разбили более 295вражеских солдат, три боевые бронированные машины, три автомобиля и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировали свыше 440 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 50 украинских неонацистов, 21 автомобиль, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразил объекты топливно-энергетического комплекса Украины, вражеские цеха производства и места хранения беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Средства ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 165 827 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 844 танка и других боевых бронированных машин, 1 742 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 425 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 526 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОМинистерство обороны РФУкраина
 
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