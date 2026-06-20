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Новости СВО: армия России идет вперед и громит врага

Новости СВО: армия России идет вперед и громит врага - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Новости СВО: армия России идет вперед и громит врага

ВСУ за сутки боев на всех направлениях фронта потеряли еще 1370 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе – немецкую и американскую. Об этом... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T13:44

2026-06-20T13:44

2026-06-20T13:44

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

министерство обороны рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на всех направлениях фронта потеряли еще 1370 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе – немецкую и американскую. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в субботу.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 220 боевиков, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили более 220 человек, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и пять орудий полевой артиллерии."Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю. Противник потерял свыше 145 солдат, немецкую боевую машину пехоты Marder, американский бронетранспортер М113, 24 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю, разбили более 295вражеских солдат, три боевые бронированные машины, три автомобиля и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировали свыше 440 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 50 украинских неонацистов, 21 автомобиль, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразил объекты топливно-энергетического комплекса Украины, вражеские цеха производства и места хранения беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.Средства ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 165 827 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 844 танка и других боевых бронированных машин, 1 742 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 425 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 526 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФУничтожил склад дронов: Су-34М ВКС России нанес удар по окраине ХарьковаКаждый знает свой маневр: как разминируют дороги Запорожской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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