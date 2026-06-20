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Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T22:45
2026-06-20T23:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260620/v-sevastopole-vklyuchili-sireny--obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1156991382.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пво, атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости крыма, срочные новости крыма, гу мчс рф по республике крым
Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО

Новая атака ВСУ на Крым началась - объявлена беспилотная опасность и работает ПВО

22:45 20.06.2026 (обновлено: 23:49 20.06.2026)
 
© РИА Новости КрымСимферополь
Симферополь - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! Над Республикой Крым работает ПВО" – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Вчера, 23:48
В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВОАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОНовости КрымаСрочные новости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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Заголовок открываемого материала
00:54Крымский мост сейчас - обстановка во время атаки дронов ВСУ
00:29Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
00:01Жара близко: погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 июня
23:48В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
23:27Кучма, Ющенко и Порошенко* отказались от ордена Польши
22:45Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
22:43Расписание поездов "Таврия" в Крым и из Крыма - изменение маршрута
22:06Митрополит Тихон стал настоятелем кафедрального собора в Симферополе
21:33Смертельное нападение в Краснодаре и лихорадка Денге – главное за день
21:10Прекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейки
20:56По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в Крыму
20:35ПВО сбила еще 24 украинских дрона над Крымом и другими регионами России
20:04Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"
19:55До приезда спасателей: как оказать помощь при травмах в походе
19:03В Севастополе прошел выпуск училища имени Нахимова
18:51Тысячи розовых кустов: крымский романс о любви
18:16Музей "небесной сотни": на Украине строят мемориал в честь майдана
17:45Часть Симферопольского района осталась без газа
17:03Что известно о нападении на людей в Краснодаре к этому часу
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