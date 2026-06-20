https://crimea.ria.ru/20260620/novaya-ataka-vsu-na-krym-nachalas---bespilotnaya-opasnost-rabotaet-pvo-1157031236.html

Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО

Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО

В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T22:45

2026-06-20T22:45

2026-06-20T23:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260620/v-sevastopole-vklyuchili-sireny--obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1156991382.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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