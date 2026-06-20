https://crimea.ria.ru/20260620/novaya-ataka-vsu-na-krym-nachalas---bespilotnaya-opasnost-rabotaet-pvo-1157031236.html
Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T22:45
2026-06-20T22:45
2026-06-20T23:49
пво
атаки всу
атаки всу на крым
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости крыма
срочные новости крыма
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0a/1125800396_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_ebac9d4a3104ae44ad4bfb82bc6a8f98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260620/v-sevastopole-vklyuchili-sireny--obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1156991382.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0a/1125800396_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_69e7928327e0d1d36eedadc2dae57a59.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости крыма, срочные новости крыма, гу мчс рф по республике крым
Новая атака ВСУ на Крым началась - беспилотная опасность, работает ПВО
Новая атака ВСУ на Крым началась - объявлена беспилотная опасность и работает ПВО
22:45 20.06.2026 (обновлено: 23:49 20.06.2026)