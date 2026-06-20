https://crimea.ria.ru/20260620/nochnaya-ataka-vsu-na-sevastopol---chto-izvestno-1157021457.html

Ночная атака ВСУ на Севастополь - что известно

Ночная атака ВСУ на Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Ночная атака ВСУ на Севастополь - что известно

В Севастополе военные отразили атаку ВСУ. Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы работали в разных районах города. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T07:08

2026-06-20T07:08

2026-06-20T07:12

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили атаку ВСУ. Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы работали в разных районах города. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Воздушная тревога была объявлена с 2:23 до 4:16. Днем 19 июня сигнал тревоги звучал пять раз в течение дня.В ночь на 20 июня ВСУ атаковали и другие регионы Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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