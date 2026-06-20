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Ночная атака ВСУ на Севастополь - что известно
Ночная атака ВСУ на Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Ночная атака ВСУ на Севастополь - что известно
В Севастополе военные отразили атаку ВСУ. Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы работали в разных районах города. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T07:08
2026-06-20T07:08
2026-06-20T07:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили атаку ВСУ. Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы работали в разных районах города. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Воздушная тревога была объявлена с 2:23 до 4:16. Днем 19 июня сигнал тревоги звучал пять раз в течение дня.В ночь на 20 июня ВСУ атаковали и другие регионы Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Ночная атака ВСУ на Севастополь - что известно
Ночью над Севастополем сбиты пять беспилотников
07:08 20.06.2026 (обновлено: 07:12 20.06.2026)