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Нападавшего на людей в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Нападавшего на людей в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу
Нападавшего на людей в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Нападавшего на людей в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу
Следком возбудил уголовное дело по факту смертельного нападения на людей в торговом центре Краснодара. Как сообщает пресс-служба СК РФ, нападавшему назначена... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T16:35
2026-06-20T16:35
краснодар
происшествия
торговые сети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Следком возбудил уголовное дело по факту смертельного нападения на людей в торговом центре Краснодара. Как сообщает пресс-служба СК РФ, нападавшему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.Молодой человек напал с ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре днем в субботу. Как сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате нападения погибла женщина, ранены несколько человек.Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодар, происшествия, торговые сети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Нападавшего на людей в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу

Следком возбудил уголовное дело после смертельного нападения в ТЦ Краснодара

16:35 20.06.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Следком возбудил уголовное дело по факту смертельного нападения на людей в торговом центре Краснодара. Как сообщает пресс-служба СК РФ, нападавшему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Молодой человек напал с ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре днем в субботу. Как сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате нападения погибла женщина, ранены несколько человек.
"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в связи с нападением в торговом центре возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Учитывая характер его действий при совершении преступления, назначена судебно-психиатрическая экспертиза", – сказано в сообщении.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, добавили в ведомстве.
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КраснодарПроисшествияТорговые сетиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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Заголовок открываемого материала
17:03Что известно о нападении на людей в Краснодаре к этому часу
16:35Нападавшего на людей в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу
16:28Удар ВСУ по белорусским детям и демонтаж Крымского моста: топ недели
15:52Смертельное нападение на людей в Краснодаре - что известно
15:42"Авито" закрывает все объявления о перепродаже бензина
15:37Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей
15:05"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в Севастополе
14:56Над Крымом сбили беспилотники ВСУ
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