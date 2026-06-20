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Нападавшего на людей в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу
Нападавшего на людей в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Нападавшего на людей в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу
Следком возбудил уголовное дело по факту смертельного нападения на людей в торговом центре Краснодара. Как сообщает пресс-служба СК РФ, нападавшему назначена... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T16:35
2026-06-20T16:35
2026-06-20T16:35
краснодар
происшествия
торговые сети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Следком возбудил уголовное дело по факту смертельного нападения на людей в торговом центре Краснодара. Как сообщает пресс-служба СК РФ, нападавшему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.Молодой человек напал с ножом на людей в здании торгового центра в Краснодаре днем в субботу. Как сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате нападения погибла женщина, ранены несколько человек.Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодар, происшествия, торговые сети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Нападавшего на людей в Краснодаре отправят на психиатрическую экспертизу
Следком возбудил уголовное дело после смертельного нападения в ТЦ Краснодара