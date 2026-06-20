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Над Севастополем уничтожено 20 БПЛА

Над Севастополем уничтожено 20 БПЛА - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Над Севастополем уничтожено 20 БПЛА

Военные отразили атаку 20 дронов ВСУ в Севастополе. Об этом проинформировал утром в субботу губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T10:41

2026-06-20T10:41

2026-06-20T10:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Военные отразили атаку 20 дронов ВСУ в Севастополе. Об этом проинформировал утром в субботу губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, всего сбито 20 вражеских дронов. Люди не пострадали.Всего за ночь силы ПВО сбили 187 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщали ранее в субботу в Минобороны РФ. В частности в Севастополе средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы работали в разных районах города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь отбита – власти рассказали о последствияхОтбой пятой за день тревоги объявлен в СевастополеМоскву атаковали 76 дронов ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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