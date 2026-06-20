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Над Крымом сбили беспилотники ВСУ

Над Крымом сбили беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Над Крымом сбили беспилотники ВСУ

57 украинских дронов за семь часов уничтожили российские силы ПВО над Крымом и еще десятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T14:56

2026-06-20T14:56

2026-06-20T14:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. 57 украинских дронов за семь часов уничтожили российские силы ПВО над Крымом и еще десятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.В частности, вражеские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и Пермского края.В ночь на субботу силы ПВО сбили 187 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщали ранее в субботу в Минобороны РФ. В частности, в Севастополе средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы работали в разных районах города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФНад Севастополем уничтожено 20 БПЛААтака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствиях

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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