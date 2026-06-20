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Над Крымом сбили беспилотники ВСУ
Над Крымом сбили беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Над Крымом сбили беспилотники ВСУ
57 украинских дронов за семь часов уничтожили российские силы ПВО над Крымом и еще десятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T14:56
2026-06-20T14:56
2026-06-20T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. 57 украинских дронов за семь часов уничтожили российские силы ПВО над Крымом и еще десятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.В частности, вражеские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и Пермского края.В ночь на субботу силы ПВО сбили 187 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщали ранее в субботу в Минобороны РФ. В частности, в Севастополе средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы работали в разных районах города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 управляемых авиабомб и 740 дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФНад Севастополем уничтожено 20 БПЛААтака ВСУ на Севастополь отбита - власти рассказали о последствиях
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Над Крымом сбили беспилотники ВСУ
Минобороны: 57 дронов ВСУ за семь часов уничтожены над Крымом и другими регионами РФ