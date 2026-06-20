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На "Госуслугах" открыт прием заявлений в вузы

На "Госуслугах" открыт прием заявлений в вузы - РИА Новости Крым, 20.06.2026

На "Госуслугах" открыт прием заявлений в вузы

На сайте Госуслуг стартовал прием заявлений в вузы онлайн. Об этом сообщает в субботу Минцифры. РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T11:15

2026-06-20T11:15

2026-06-20T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. На сайте Госуслуг стартовал прием заявлений в вузы онлайн. Об этом сообщает в субботу Минцифры.Основные возможности сервиса:- Результаты ЕГЭ передаются в вузы автоматически, загружать их в заявление не требуется. Посмотреть свои баллы можно в разделе "Образование" на Госуслугах- Сведения о льготах и индивидуальных достижениях, которые находятся в государственных системах, подтягиваются в заявление и не требуют дополнительного подтверждения- Отслеживать статус заявления можно в личном кабинете портала, даже если вы изначально подали заявление офлайн. Для этого проставьте соответствующую галочку в бумажном заявлении- Контролировать конкурсную ситуацию, чтобы оценить шансы поступления, можно в режиме онлайн- Можно подать согласие на зачисление и в случае необходимости изменить своё решение- Можно выбрать будущего работодателя и подать заявление на целевое обучение- Зачисленные студенты могут сразу добавиться в чат с одногруппникамиНайти подходящий университет или специальность помогает сервис "Подбор вуза", который учитывает баллы ЕГЭ, пожелания по наличию общежития и другие факторы, добавили в ведомстве.Приемная кампания продлится до 25 июля – на бакалавриат и специалитет, а также на бюджетные места, до 20 августа – в магистратуру, до 20 сентября — бакалавриат и специалитет, платные места. Даты окончания приема заявлений в аспирантуру и на платные места в магистратуре также можно уточнить с помощью сервиса "Подбор вуза" или непосредственно в вузах."С этого года поступить в российские вузы онлайн могут иностранцы. Для этого им нужно зарегистрироваться в ruID и подать заявление – там же в приложении или на "Госуслугах", –добавили в профильном министерстве.В новом учебном году российским абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест, это вузы и учреждения среднего профессионального образования, сообщал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по готовности к приемной кампании 2026/27 учебного года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вступительная кампания-2026: сроки, правила приема и подача документовВ Севастополе началась приемная кампания в колледжахБюджетные места в вузах и колледжах Крыма – как поступить в 2026 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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