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Музей "небесной сотни": на Украине строят мемориал в честь майдана

Музей "небесной сотни": на Украине строят мемориал в честь майдана - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Музей "небесной сотни": на Украине строят мемориал в честь майдана

Украина начала возводить музей "революции достоинства" и мемориал "небесной сотни". Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T18:16

2026-06-20T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Украина начала возводить музей "революции достоинства" и мемориал "небесной сотни". Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органовКульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля 2014 года, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля 2014 года в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в столице Украины стали более 100 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот.Эти события на Украине принято называть "Революцией достоинства", а погибших участников майдана киевский режим называет "небесной сотней".* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Продуманное сумасшествие": журналист Мельник о событиях на МайданеОт Майдана до распада: почему европейцы не приняли Украину в свою семью?Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, история, майдан, евромайдан