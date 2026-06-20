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Музей "небесной сотни": на Украине строят мемориал в честь майдана - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Музей "небесной сотни": на Украине строят мемориал в честь майдана
Музей "небесной сотни": на Украине строят мемориал в честь майдана - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Музей "небесной сотни": на Украине строят мемориал в честь майдана
Украина начала возводить музей "революции достоинства" и мемориал "небесной сотни". Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T18:16
2026-06-20T18:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Украина начала возводить музей "революции достоинства" и мемориал "небесной сотни". Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органовКульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля 2014 года, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля 2014 года в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в столице Украины стали более 100 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот.Эти события на Украине принято называть "Революцией достоинства", а погибших участников майдана киевский режим называет "небесной сотней".* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Продуманное сумасшествие": журналист Мельник о событиях на МайданеОт Майдана до распада: почему европейцы не приняли Украину в свою семью?Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка
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новости, украина, история, майдан, евромайдан
Музей "небесной сотни": на Украине строят мемориал в честь майдана

Украина начала возводить музей и мемориал в честь майдана – Буданов*

18:16 20.06.2026 (обновлено: 18:50 20.06.2026)
 
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo Alastair Grant
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Украина начала возводить музей "революции достоинства" и мемориал "небесной сотни". Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
"Украина начинает сооружение музея "революции достоинства" и мемориала "героев небесной сотни", – написал Буданов* в своем Telegram-канале.
Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов
Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля 2014 года, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля 2014 года в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в столице Украины стали более 100 человек.
21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот.
Эти события на Украине принято называть "Революцией достоинства", а погибших участников майдана киевский режим называет "небесной сотней".
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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