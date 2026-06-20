https://crimea.ria.ru/20260620/mitropolit-tikhon-stal-nastoyatelem-kafedralnogo-sobora-v-simferopole-1157030730.html
Митрополит Тихон стал настоятелем кафедрального собора в Симферополе
Митрополит Тихон стал настоятелем кафедрального собора в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Митрополит Тихон стал настоятелем кафедрального собора в Симферополе
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) стал настоятелем Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе. Об этом сообщается в канале... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T22:06
2026-06-20T22:06
2026-06-20T22:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) стал настоятелем Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе. Об этом сообщается в канале митрополита на платформе МАКС."В связи с назначением иеромонаха Андрея (Короткова) помощником игумена Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря города Севастополя, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон принял на себя обязанности настоятеля Александро-Невского кафедрального собора города Симферополя", - говорится в сообщении.Также сообщается, что владыка будет осуществлять общее руководство жизнью собора, а регулярное совершение богослужений останется за штатным духовенством под его архипастырским окормлением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Митрополит Тихон стал настоятелем кафедрального собора в Симферополе
Митрополит Тихон стал настоятелем Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе