https://crimea.ria.ru/20260620/kuchma-yuschenko-i-poroshenko-otkazalis-ot-ordena-polshi-1157031786.html

Кучма, Ющенко и Порошенко* отказались от ордена Польши

Кучма, Ющенко и Порошенко* отказались от ордена Польши - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Кучма, Ющенко и Порошенко* отказались от ордена Польши

Три экс-президента Украины - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко** (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T23:27

2026-06-20T23:27

2026-06-20T23:27

украина

виктор ющенко

петр порошенко*

политика

награды

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Три экс-президента Украины - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко** (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) - заявили, что отказываются от польского ордена Белого Орла после того, как Польша лишила аналогичной награды Владимира Зеленского из-за героизации им сотрудничавших с нацистской Германией членов УПА* (запрещенная в РФ экстремистская организация).В свою очередь, пресс-секретарь Ющенко (президент Украины в 2005-2010 годах) Ирина Ванникова в той же соцсети написала, что он также "принял решение отказаться от польского ордена Белого Орла"."Я принял решение отказаться от ордена Белого Орла", - написал вслед за ними также в Facebook* Порошенко** (занимал пост президента Украины после госпереворота в 2014 году и до 2019 года).В пятницу польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.Боевое крыло ОУН - "Украинская повстанческая армия*" (УПА*) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* запрещенная в РФ экстремистская организация.** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.*** запрещена в РФ как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260620/uskolzayuschaya-mechta-chem-grozit-zelenskomu-ssora-s-polshey-1157026215.html

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польша

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украина, виктор ющенко, петр порошенко*, политика, награды, польша