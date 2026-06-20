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Крымский мост сейчас - обстановка с очередью - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Крымский мост сейчас - обстановка с очередью
Крымский мост сейчас - обстановка с очередью - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Крымский мост сейчас - обстановка с очередью
Очередь на проезд по Крымскому мосту на выезде с территории полуострова увеличилась до 175 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T14:27
2026-06-20T14:27
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту на выезде с территории полуострова увеличилась до 175 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Двумя часами ранее своей очереди на проезд по транспортному переходу со стороны Крыма ожидали 49 машин.Проезд со стороны Тамани к этому часу свободен.Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом. С 20 января 2026 года на мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью сохраняется – СальдоБезопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объектаДвижение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Крымский мост сейчас - обстановка с очередью

Крымский мост сейчас - обстановка с очередью

14:27 20.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту на выезде с территории полуострова увеличилась до 175 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Двумя часами ранее своей очереди на проезд по транспортному переходу со стороны Крыма ожидали 49 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 175 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.
Проезд со стороны Тамани к этому часу свободен.
Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом. С 20 января 2026 года на мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
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