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Крымский мост сейчас - обстановка к полудню 20 июня - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас - обстановка к полудню 20 июня
Крымский мост сейчас - обстановка к полудню 20 июня - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Крымский мост сейчас - обстановка к полудню 20 июня
По данным на 12.00 субботы, 20 июня, на Крымском мосту начала скапливаться очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T12:03
2026-06-20T12:03
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керченский пролив
керчь
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. По данным на 12.00 субботы, 20 июня, на Крымском мосту начала скапливаться очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года на мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас - обстановка к полудню 20 июня

Крымский мост сейчас - обстановка к полудню 20 июня

12:03 20.06.2026
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. По данным на 12.00 субботы, 20 июня, на Крымском мосту начала скапливаться очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 49 транспортных средств", – говорится в сообщении.

Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года на мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
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