https://crimea.ria.ru/20260620/kompleksnoe-razvitie-territoriy-kak-rabotaet-mekhanizm-v-krymu-1157019424.html

Комплексное развитие территорий: как работает механизм в Крыму

Комплексное развитие территорий: как работает механизм в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Комплексное развитие территорий: как работает механизм в Крыму

Комплексное развитие территорий (КРТ) становится одним из ключевых инструментов создания современных туристических и рекреационных пространств. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T09:39

2026-06-20T09:39

2026-06-20T09:39

вадим волченко

"золотые пески россии"

курорты крыма

крым

экономика крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Комплексное развитие территорий (КРТ) становится одним из ключевых инструментов создания современных туристических и рекреационных пространств. Об этом заявил генеральный директор курорта "Золотые пески России" Вадим Волченко в ходе экспертной сессии в рамках форума недвижимости "Движение".По его словам, наряду с КРТ в Крыму действуют и другие механизмы поддержки инвесторов. Это, в частности, заключение инвестиционных соглашений и возможность получения площадок для реализации проектов в рамках свободной экономической зоны. Вариативность инструментов, вовлеченность региона в сопровождение проектов и возможности по инфраструктурному обеспечению инвестиционных площадок создают эффективные условия для привлечения инвестиций. Благодаря этому Крым вошел в число пяти ведущих регионов страны по объему привлекаемых инвестиций, подчеркнул гендиректор курорта "Золотые пески России"."Безусловно, и бизнес, и правительство республики заинтересованы в сохранении этой вариативности. Одним из шагов в этом направлении является законопроект о масштабных инвестиционных проектах, который в настоящее время находится на рассмотрении федеральных органов власти", - добавил Волченко.Ранее сообщалось, что проект "Золотые пески России" вызвал большой интерес со стороны инвесторов на Питерском международном экономическом форуме, при этом уже сейчас новый курорт выходит на стадию строительства. На его территории начинается возведение самого крупного отеля на три тысячи мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвесторы модернизируют санатории в КрымуМинстрой РФ будет развивать стандарты качества жильяНе только море: возможности туристических кластеров в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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