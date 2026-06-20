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Комплексное развитие территорий: как работает механизм в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Комплексное развитие территорий: как работает механизм в Крыму
Комплексное развитие территорий: как работает механизм в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Комплексное развитие территорий: как работает механизм в Крыму
Комплексное развитие территорий (КРТ) становится одним из ключевых инструментов создания современных туристических и рекреационных пространств. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T09:39
2026-06-20T09:39
вадим волченко
"золотые пески россии"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Комплексное развитие территорий (КРТ) становится одним из ключевых инструментов создания современных туристических и рекреационных пространств. Об этом заявил генеральный директор курорта "Золотые пески России" Вадим Волченко в ходе экспертной сессии в рамках форума недвижимости "Движение".По его словам, наряду с КРТ в Крыму действуют и другие механизмы поддержки инвесторов. Это, в частности, заключение инвестиционных соглашений и возможность получения площадок для реализации проектов в рамках свободной экономической зоны. Вариативность инструментов, вовлеченность региона в сопровождение проектов и возможности по инфраструктурному обеспечению инвестиционных площадок создают эффективные условия для привлечения инвестиций. Благодаря этому Крым вошел в число пяти ведущих регионов страны по объему привлекаемых инвестиций, подчеркнул гендиректор курорта "Золотые пески России"."Безусловно, и бизнес, и правительство республики заинтересованы в сохранении этой вариативности. Одним из шагов в этом направлении является законопроект о масштабных инвестиционных проектах, который в настоящее время находится на рассмотрении федеральных органов власти", - добавил Волченко.Ранее сообщалось, что проект "Золотые пески России" вызвал большой интерес со стороны инвесторов на Питерском международном экономическом форуме, при этом уже сейчас новый курорт выходит на стадию строительства. На его территории начинается возведение самого крупного отеля на три тысячи мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвесторы модернизируют санатории в КрымуМинстрой РФ будет развивать стандарты качества жильяНе только море: возможности туристических кластеров в Крыму
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вадим волченко, "золотые пески россии", курорты крыма, крым, экономика крыма, новости крыма
Комплексное развитие территорий: как работает механизм в Крыму

Как в Крыму используют механизм комплексного развития территорий

09:39 20.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЛасточкино гнездо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Комплексное развитие территорий (КРТ) становится одним из ключевых инструментов создания современных туристических и рекреационных пространств. Об этом заявил генеральный директор курорта "Золотые пески России" Вадим Волченко в ходе экспертной сессии в рамках форума недвижимости "Движение".
"Механизм комплексного развития территорий реализуется в Крыму и для развития ряда территорий, по сути, является безальтернативным. К тому же федеральное правительство и правительство республики реализуют целый комплекс мер и государственных программ, направленных на снятие инфраструктурных ограничений", – отметил Волченко.
По его словам, наряду с КРТ в Крыму действуют и другие механизмы поддержки инвесторов. Это, в частности, заключение инвестиционных соглашений и возможность получения площадок для реализации проектов в рамках свободной экономической зоны. Вариативность инструментов, вовлеченность региона в сопровождение проектов и возможности по инфраструктурному обеспечению инвестиционных площадок создают эффективные условия для привлечения инвестиций. Благодаря этому Крым вошел в число пяти ведущих регионов страны по объему привлекаемых инвестиций, подчеркнул гендиректор курорта "Золотые пески России".
"Безусловно, и бизнес, и правительство республики заинтересованы в сохранении этой вариативности. Одним из шагов в этом направлении является законопроект о масштабных инвестиционных проектах, который в настоящее время находится на рассмотрении федеральных органов власти", - добавил Волченко.
Ранее сообщалось, что проект "Золотые пески России" вызвал большой интерес со стороны инвесторов на Питерском международном экономическом форуме, при этом уже сейчас новый курорт выходит на стадию строительства. На его территории начинается возведение самого крупного отеля на три тысячи мест.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Вадим Волченко"Золотые пески России"Курорты КрымаКрымЭкономика КрымаНовости Крыма
 
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