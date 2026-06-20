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Как водружали Знамя Победы над рейхстагом – инфографика

Как водружали Знамя Победы над рейхстагом – инфографика - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Как водружали Знамя Победы над рейхстагом – инфографика

Ожесточенные бои советских войск за овладение зданием рейхстага велись с 29 апреля по 2 мая 1945 года в ходе Берлинской операции во время Великой Отечественной... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T08:45

2026-06-20T08:45

2026-06-20T08:45

инфографика

великая отечественная война

берлин

победа

история

штурм рейхстага

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Ожесточенные бои советских войск за овладение зданием рейхстага велись с 29 апреля по 2 мая 1945 года в ходе Берлинской операции во время Великой Отечественной войны. Перед штурмом здания Военный совет 3-й ударной армии принял решение: передовой отряд бойцов должен водрузить флаг над рейхстагом, что будет символизировать окончательное крушение нацизма. По образцу флага СССР было срочно изготовлено девять стягов, по числу дивизий, входивших в состав армии. Только тот из них, что водрузят на рейхстаг, должен был считаться Знаменем Победы.В ночь на 1 мая разгорелась яростная борьба внутри рейхстага. Бои шли за каждый этаж, на лестницах и в коридорах происходили рукопашные схватки. По мере овладения рейхстагом в разных его местах советские воины водружали знамена и флаги.Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая, а отдельные группы фашистов, засевшие в подвальных помещениях, продолжали сопротивляться до утра 2 мая.На купол поверженного рейхстаха знамя водрузили разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария во главе с заместителем командира батальона по политчасти лейтенантом Алексеем Берестом под прикрытием автоматчиков из роты Ильи Сьянова. Оно стало Знаменем Победы.9 мая 1945 года Знамя Победы было снято с рейхстага и 20 июня на самолете отправлено в Москву. Его место на рейхстаге занял другой алый стяг.

берлин

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война, берлин, победа, история, штурм рейхстага, инфографика