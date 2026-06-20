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"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в Севастополе
"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.06.2026
"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в Севастополе
В Севастополе отремонтировали 33 дороги из 50, запланированных по проекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил в субботу губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T15:05
2026-06-20T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отремонтировали 33 дороги из 50, запланированных по проекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сейчас работы завершаются на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й Равелинных улицах и Равелинном переулке. На всех дорогах подрядчик меняет дорожное основание, кладет два слоя асфальта и отсыпает обочины. Там, где необходимо, дорожники поднимают вровень люки."Сегодня на объекте трудятся 12 человек и 7 единиц техники. Общая строительная готовность всех восьми дорог – 70%. Завершить работы планируем через месяц", – указал сроки Развожаев.В Крыму рамках проекта "Инфраструктура для жизни" и государственной программы социально-экономического развития Крыма, планируют сдать в эксплуатацию до конца 2026 года пять крупных объектов дорожного строительства, сообщал ранее председатель Комитета Государственного совета РК по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Оксана Сацик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дорогиКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до ДжанкояВ Симферополе за год отремонтировали 23 дороги
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дороги, дороги крыма, севастополь, михаил развожаев, правительство севастополя, новости севастополя
"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в Севастополе

В Севастополе отремонтировали 33 дороги по проекту "Инфраструктура для жизни" – Развожаев

15:05 20.06.2026
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваРемонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отремонтировали 33 дороги из 50, запланированных по проекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев.
"В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Севастополе отремонтировали уже 33 из 50 дорог. Их общая протяженность – 20,3 километра", – проинформировал губернатор в своем канале в МАКС.
По его словам, сейчас работы завершаются на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й Равелинных улицах и Равелинном переулке. На всех дорогах подрядчик меняет дорожное основание, кладет два слоя асфальта и отсыпает обочины. Там, где необходимо, дорожники поднимают вровень люки.
"Сегодня на объекте трудятся 12 человек и 7 единиц техники. Общая строительная готовность всех восьми дорог – 70%. Завершить работы планируем через месяц", – указал сроки Развожаев.
В Крыму рамках проекта "Инфраструктура для жизни" и государственной программы социально-экономического развития Крыма, планируют сдать в эксплуатацию до конца 2026 года пять крупных объектов дорожного строительства, сообщал ранее председатель Комитета Государственного совета РК по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Оксана Сацик.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ДорогиДороги КрымаСевастопольМихаил РазвожаевПравительство СевастополяНовости Севастополя
 
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