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Где заправиться в Севастополе – адреса АЗС

Где заправиться в Севастополе – адреса АЗС - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Где заправиться в Севастополе – адреса АЗС

В Севастополе в субботу бензин в свободно продаже появится на десяти АЗС. Адреса автозаправок обозначил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T09:48

2026-06-20T09:48

2026-06-20T09:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу бензин в свободно продаже появится на десяти АЗС. Адреса автозаправок обозначил губернатор города Михаил Развожаев.По данным губернатора, на восьми заправках "АТАН" в свободной продаже топливо появится с полудня:- АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)- АЗС 67 ул. Хрусталёва 74Г (АИ-92,АИ-95 Ultra)- АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (ДТ Ultra)- АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, ДТ Ultra)- АЗС 89, Проспект Победы 1 (АИ-92)- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, ДТ Ultra)- АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra)- АЗС 168 Инкерман Симферопольское шоссе 18А (АИ-92, ДТ Ultra)Продажа топлива на сети АЗС "ТЭС" в субботу ведется по QR-кодам, в свободной продаже топливо можно купить по двум адресам- Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 1- Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 3Также на большинстве АЗС "ТЭС" сегодня в свободной продаже ДТ "New Power"."Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена", – напомнил Развожаев.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.18 мая Минтопэнерго Крыма сообщало, что республике дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров. 15 июня в Минэнерго РФ заявили, что поставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где купить бензин в городах Крыма в субботуСитуация с топливом – в Роснефти сделали заявлениеТопливный дефицит и цены на нефтепродукты – что решили в Кабмине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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