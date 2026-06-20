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Где купить бензин в городах Крыма в субботу - РИА Новости Крым, 20.06.2026
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Где купить бензин в городах Крыма в субботу
Где купить бензин в городах Крыма в субботу - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Где купить бензин в городах Крыма в субботу
В Судаке в субботу бензин и дизтопливо можно приобрести на трех автозаправочных станциях, в Саках можно будет заправиться. Об этом информируют местные власти. РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T09:32
2026-06-20T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Судаке в субботу бензин и дизтопливо можно приобрести на трех автозаправочных станциях, в Саках можно будет заправиться. Об этом информируют местные власти.Ситуация с бензином в СудакеПо данным главы администрации города Кирилла Чебышева, на АЗС "Атан" в Судаке с 10.00 к свободной продаже будут доступны следующие виды топлива:- по Восточному шоссе: бензин марки АИ-92 в количестве двух тонн, АИ-95 Ультра в количестве 1 тонны и дизель "Ультра" в количестве 1 тонны;- по Феодосийскому шоссе, 14: бензин марки АИ-92 в количестве 2 тонн и дизель "Ультра" в количестве 1 тонны.На автозаправке "ТЭС" с полудня будут доступны:- по Феодосийскому шоссе, 12А бензин марки АИ-95NP – 3 тонны, а также ДТ NP в объеме трех тонн."К заправке доступны до 20 литров топлива исключительно в бак транспортного средства", – напомнил мэр.Где заправиться в СакахКак сообщили глава администрации города Саки Юлия Предыбайло, с 12 часов дня в продаже на АЗС "АТАН" по Евпаторийскому шоссе, 80В:- АИ 92 – ориентировочно на 50 машин;- АИ 95 УЛЬТРА – ориентировочно на 50 машин.С 10 часов утра в продаже на автозаправке "ТЭС":- АИ 92 – ориентировочно на 100 машин;- АИ 95 УЛЬТРА – ориентировочно на 100 машин.При этом в Саках также действует ограничение – бензин льют по 20 литров и только в бак.Что с бензином в Белогорском районеПо данным главы администрации Белогорского района Дмитрия Чумакова, на заправках "Атан" с 12:00 топливо появится по следующим адресам:- Белогорск, улица Николая Бойко,2/А – АИ-92, АИ-95 ультра, ДТ ультра;- поселок Зуя, Автодорога А291 Керчь-Симферополь-Севастополь "Таврида"183км+100м – АИ-95 ультра, ДТ ультра;- поселок Зуя, участок №3 – ДТ ультра- село Вишенное, улица В.Хребтовой, 1а – АИ-92, ДТ ультра.На автозаправках ТЭС бензин можно купить по трем адресам.- поселок Зуя, переулок Мирный, 25 – АИ-92, АИ-95 NP, ДТ NP – с 10 часов утра- Мичуринское сельское поселение, 155-й километр трассы "Таврида" – АИ-92, АИ-95- NP, ДТ NP – с 17 часов;- Криничненское сельское поселение, трасса Таврида – АИ-92, АИ-95- NP, ДТ NP – с 17 часов.Для заправки, как и в остальных городах Крыма, доступны до 20 литров топлива исключительно в бак транспортного средства.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.18 мая Минтопэнерго Крыма сообщало, что республике дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров. 15 июня в Минэнерго РФ заявили, что поставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с топливом – в Роснефти сделали заявлениеТопливный дефицит и цены на нефтепродукты – что решили в КабминеКрым преодолеет проблему с поставками бензина
https://crimea.ria.ru/20260620/gde-zapravitsya-v-sevastopole--adresa-azs-1157022735.html
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Где купить бензин в городах Крыма в субботу

В Судаке и Саках бензин в субботу появится в свободной продаже по 20 литров – власти

09:32 20.06.2026 (обновлено: 10:13 20.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Судаке в субботу бензин и дизтопливо можно приобрести на трех автозаправочных станциях, в Саках можно будет заправиться. Об этом информируют местные власти.

Ситуация с бензином в Судаке

По данным главы администрации города Кирилла Чебышева, на АЗС "Атан" в Судаке с 10.00 к свободной продаже будут доступны следующие виды топлива:
- по Восточному шоссе: бензин марки АИ-92 в количестве двух тонн, АИ-95 Ультра в количестве 1 тонны и дизель "Ультра" в количестве 1 тонны;
- по Феодосийскому шоссе, 14: бензин марки АИ-92 в количестве 2 тонн и дизель "Ультра" в количестве 1 тонны.
На автозаправке "ТЭС" с полудня будут доступны:
- по Феодосийскому шоссе, 12А бензин марки АИ-95NP – 3 тонны, а также ДТ NP в объеме трех тонн.
"К заправке доступны до 20 литров топлива исключительно в бак транспортного средства", – напомнил мэр.

Где заправиться в Саках

Как сообщили глава администрации города Саки Юлия Предыбайло, с 12 часов дня в продаже на АЗС "АТАН" по Евпаторийскому шоссе, 80В:
- АИ 92 – ориентировочно на 50 машин;
- АИ 95 УЛЬТРА – ориентировочно на 50 машин.
С 10 часов утра в продаже на автозаправке "ТЭС":
- АИ 92 – ориентировочно на 100 машин;
- АИ 95 УЛЬТРА – ориентировочно на 100 машин.
При этом в Саках также действует ограничение – бензин льют по 20 литров и только в бак.

Что с бензином в Белогорском районе

По данным главы администрации Белогорского района Дмитрия Чумакова, на заправках "Атан" с 12:00 топливо появится по следующим адресам:
- Белогорск, улица Николая Бойко,2/А – АИ-92, АИ-95 ультра, ДТ ультра;
- поселок Зуя, Автодорога А291 Керчь-Симферополь-Севастополь "Таврида"183км+100м – АИ-95 ультра, ДТ ультра;
- поселок Зуя, участок №3 – ДТ ультра
- село Вишенное, улица В.Хребтовой, 1а – АИ-92, ДТ ультра.
На автозаправках ТЭС бензин можно купить по трем адресам.
- поселок Зуя, переулок Мирный, 25 – АИ-92, АИ-95 NP, ДТ NP – с 10 часов утра
- Мичуринское сельское поселение, 155-й километр трассы "Таврида" – АИ-92, АИ-95- NP, ДТ NP – с 17 часов;
- Криничненское сельское поселение, трасса Таврида – АИ-92, АИ-95- NP, ДТ NP – с 17 часов.
Для заправки, как и в остальных городах Крыма, доступны до 20 литров топлива исключительно в бак транспортного средства.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
18 мая Минтопэнерго Крыма сообщало, что республике дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров. 15 июня в Минэнерго РФ заявили, что поставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно.
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