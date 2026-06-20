https://crimea.ria.ru/20260620/do-priezda-spasateley-kak-okazat-pomosch-pri-travmakh-v-pokhode-1156873328.html

До приезда спасателей: как оказать помощь при травмах в походе

До приезда спасателей: как оказать помощь при травмах в походе - РИА Новости Крым, 20.06.2026

До приезда спасателей: как оказать помощь при травмах в походе

Оказание своевременной первой медицинской помощи при травматизации в условиях горно-лесной местности до приезда службы спасения может спасти человеческую жизнь. РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T19:55

2026-06-20T19:55

2026-06-20T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Оказание своевременной первой медицинской помощи при травматизации в условиях горно-лесной местности до приезда службы спасения может спасти человеческую жизнь. Что делать в опасных ситуациях в условиях похода, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" главный внештатный специалист по первой помощи министерства здравоохранения Республики Крым Леся Фролова."В поход необходимо укомплектовать аптечку. Даже на прогулку с детьми должна быть минимальная аптечка, чтобы оказать первую помощь. И тем более, если люди выходят куда-то в горы, где скорая не приедет, а спасателей придется ждать некоторое время", - отметила она.Специалист добавила, что содержимое "походной" аптечки по некоторым параметрам должно отличаться даже от водительской обязательной аптечки в машине."Она должна быть более серьезная, и должна включать препараты обезболивающие, противоаллергические", - пояснила она.Гостья эфира отметила, что наиболее частыми травмами в условиях походов в горы и лес становятся переломы."Если перелом сопровождается кровотечением, необходимо его остановить, обездвижить поврежденную конечность, наложить импровизированные шины - из подручных материалов собрать каркас для конечностей, для того, чтобы не было движений в сегменте и смежных сегментах поврежденной конечности", - поделилась внештатный специалист по первой помощи минздарва.По ее словам, могут подходить пластмассовые бутылки из-под воды, картон, достаточно легкий и легко моделирующийся. Для иммобилизации верхней конечности вполне достаточно небольшого куска этого материала. Для детских шин также можно использовать разрезанную с неострыми краями пластикувую бутылку, дополнила она.При переломах нижних конечностей, спикер посоветовала обязательно снять обувь с пострадавшего."Обувь обязательно нужно снимать, потому что в результате перелома всегда нарастает отек конечностей. Обувь, даже очень комфортная, не помогает фиксировать сустав или конечность, при нарастании отека начнет давить, нарушая микроциркуляцию, кровоснабжение и так уже поврежденной конечности", - разъяснила она.Леся Фролова подчеркнула, что помимо оказания первой помощи важно точно ориентироваться на местности и понимать, где вы находитесь, для того чтобы спасатели нашли вас быстрее."Если требуется эвакуация - самостоятельно перенести человека на импровизированных носилках туда, где более доступная местность и быстрее доберутся спасатели", - заключила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму турист провалился в глубокую горную пещеруВ Крыму на горе Бойка заблудился туристКаждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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