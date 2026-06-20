https://crimea.ria.ru/20260620/chto-izvestno-o-napadenii-na-lyudey-v-krasnodare-k-etomu-chasu-1157027682.html

Что известно о нападении на людей в Краснодаре к этому часу

Что известно о нападении на людей в Краснодаре к этому часу - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Что известно о нападении на людей в Краснодаре к этому часу

Пять человек ранены в результате нападения с ножом в торговом центре Краснодара, злоумышленником оказался 19-летний местный житель, который был задержан... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T17:03

2026-06-20T17:03

2026-06-20T17:06

ирина волк

мвд по республике крым

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

краснодар

вениамин кондратьев

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_006df29b187f786deb7c54a7c55ce2a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Пять человек ранены в результате нападения с ножом в торговом центре Краснодара, злоумышленником оказался 19-летний местный житель, который был задержан очевидцем еще до приезда силовиков. Вся информация о смертельном происшествии – в материале РИА Новости Крым.Нападение в ТЦКак сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, информация от очевидцев о том, что в ТРЦ "West Mall" молодой человек повел себя неадекватно и нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику, поступили полицейским в субботу, около 14.00.Как сообщалось одна женщина погибла. По данным Волк, она скончалась от полученных травм по пути в больницу.Прежде чем напасть, нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. В этом помещении предварительно никто не пострадал.Что с раненымиКак сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, молодой человек нанес ножевые ранения не только сотруднику центра, но и посетителям.По данным губернатора, состояние пострадавших медики оценивают как средней тяжести.Задержание и уголовное делоНа кадрах, которые распространила пресс-служба МВД, задержанный рассказывает, что работает в строительном магазине, живет с матерью, его отец умер, в семье есть брат есть и две сестры.Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Уголовное дело открыто по статьям об убийстве и покушении на убийство. Нападавшему назначена судебно-психиатрическая экспертиза, информировали ранее в СК.Ход расследования уголовного дела взят на контроль краевой прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве. Также прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдения законодательства в местах с массовым пребыванием людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, мвд по республике крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, краснодар, вениамин кондратьев, новости