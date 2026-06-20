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Что известно о нападении на людей в Краснодаре к этому часу
Что известно о нападении на людей в Краснодаре к этому часу - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Что известно о нападении на людей в Краснодаре к этому часу
Пять человек ранены в результате нападения с ножом в торговом центре Краснодара, злоумышленником оказался 19-летний местный житель, который был задержан... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T17:03
2026-06-20T17:03
2026-06-20T17:06
ирина волк
мвд по республике крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
краснодар
вениамин кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Пять человек ранены в результате нападения с ножом в торговом центре Краснодара, злоумышленником оказался 19-летний местный житель, который был задержан очевидцем еще до приезда силовиков. Вся информация о смертельном происшествии – в материале РИА Новости Крым.Нападение в ТЦКак сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, информация от очевидцев о том, что в ТРЦ "West Mall" молодой человек повел себя неадекватно и нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику, поступили полицейским в субботу, около 14.00.Как сообщалось одна женщина погибла. По данным Волк, она скончалась от полученных травм по пути в больницу.Прежде чем напасть, нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. В этом помещении предварительно никто не пострадал.Что с раненымиКак сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, молодой человек нанес ножевые ранения не только сотруднику центра, но и посетителям.По данным губернатора, состояние пострадавших медики оценивают как средней тяжести.Задержание и уголовное делоНа кадрах, которые распространила пресс-служба МВД, задержанный рассказывает, что работает в строительном магазине, живет с матерью, его отец умер, в семье есть брат есть и две сестры.Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Уголовное дело открыто по статьям об убийстве и покушении на убийство. Нападавшему назначена судебно-психиатрическая экспертиза, информировали ранее в СК.Ход расследования уголовного дела взят на контроль краевой прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве. Также прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдения законодательства в местах с массовым пребыванием людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ирина волк, мвд по республике крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, краснодар, вениамин кондратьев, новости
Что известно о нападении на людей в Краснодаре к этому часу
Вся информация о смертельном нападении на людей в ТЦ Краснодара
17:03 20.06.2026 (обновлено: 17:06 20.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Пять человек ранены в результате нападения с ножом в торговом центре Краснодара, злоумышленником оказался 19-летний местный житель, который был задержан очевидцем еще до приезда силовиков. Вся информация о смертельном происшествии – в материале РИА Новости Крым.
Нападение в ТЦ
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, информация от очевидцев о том, что в ТРЦ "West Mall" молодой человек повел себя неадекватно и нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику, поступили полицейским в субботу, около 14.00.
Как сообщалось одна женщина погибла. По данным Волк, она скончалась от полученных травм по пути в больницу.
Прежде чем напасть, нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. В этом помещении предварительно никто не пострадал.
Что с ранеными
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, молодой человек нанес ножевые ранения не только сотруднику центра, но и посетителям.
"На место сразу выехали бригады скорой помощи. По предварительным данным, пострадали 5 человек. Сейчас им оказывают помощь медики в краевых и городских больницах", – написал Кондратьев в своем канале в МАКС.
По данным губернатора, состояние пострадавших медики оценивают как средней тяжести.
Задержание и уголовное дело
"Злоумышленника, которым оказался местный житель 2007 года рождения, задержал смелый и неравнодушный очевидец. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии", – проинформировала Волк.
На кадрах, которые распространила пресс-служба МВД, задержанный рассказывает, что работает в строительном магазине, живет с матерью, его отец умер, в семье есть брат есть и две сестры.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Уголовное дело открыто по статьям об убийстве и покушении на убийство. Нападавшему назначена судебно-психиатрическая экспертиза, информировали ранее в СК.
Ход расследования уголовного дела взят на контроль краевой прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве. Также прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдения законодательства в местах с массовым пребыванием людей.
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