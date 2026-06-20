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Часть Симферопольского района осталась без газа

Часть Симферопольского района осталась без газа - РИА Новости Крым, 20.06.2026

Часть Симферопольского района осталась без газа

Два десятка населенных пунктов Симферопольского района временно остаются без газоснабжения из работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба минтопэнерго... РИА Новости Крым, 20.06.2026

2026-06-20T17:45

2026-06-20T17:45

2026-06-20T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Два десятка населенных пунктов Симферопольского района временно остаются без газоснабжения из работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба минтопэнерго Крыма.В частности без газа остаются абоненты в поселке Гвардейское, селах Софиевка, Маленькое, Красное, Первомайское, Урожайное, Чайкино, Солнечное, Красная Зорька, Укромное, Живописное, Совхозное, Журавлевка, Сумское, Сторожевое, Куприно, Новоандреевка, Харитоновка, Новый Сад и Станция Пролетная.О времени восстановления газоснабжения министерство проинформирует дополнительно.Ранее сообщалось, что с 2014 года в Крыму газифицировано более 100 населенных пунктов, без газа остаются 453.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму населенных пунктов без газа и что газифицирут в 2026 годуВ Севастополе началась четвертая очередь газификации Байдарской долиныГде в Севастополе в 2026 году газифицируют села

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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