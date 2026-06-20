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Часть Симферопольского района осталась без газа
Часть Симферопольского района осталась без газа - РИА Новости Крым, 20.06.2026
Часть Симферопольского района осталась без газа
Два десятка населенных пунктов Симферопольского района временно остаются без газоснабжения из работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба минтопэнерго... РИА Новости Крым, 20.06.2026
2026-06-20T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Два десятка населенных пунктов Симферопольского района временно остаются без газоснабжения из работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба минтопэнерго Крыма.В частности без газа остаются абоненты в поселке Гвардейское, селах Софиевка, Маленькое, Красное, Первомайское, Урожайное, Чайкино, Солнечное, Красная Зорька, Укромное, Живописное, Совхозное, Журавлевка, Сумское, Сторожевое, Куприно, Новоандреевка, Харитоновка, Новый Сад и Станция Пролетная.О времени восстановления газоснабжения министерство проинформирует дополнительно.Ранее сообщалось, что с 2014 года в Крыму газифицировано более 100 населенных пунктов, без газа остаются 453.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму населенных пунктов без газа и что газифицирут в 2026 годуВ Севастополе началась четвертая очередь газификации Байдарской долиныГде в Севастополе в 2026 году газифицируют села
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новости крыма, крым, газ, газоснабжение, газопровод, минтопэнерго крыма
Часть Симферопольского района осталась без газа
Два десятка сел под Симферополем временно остаются без газа
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Два десятка населенных пунктов Симферопольского района временно остаются без газоснабжения из работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба минтопэнерго Крыма.
"В связи с производством ремонтно-восстановительных работ временно будет приостановлено газоснабжение населенных пунктов Симферопольского района" , - сказано в сообщении.
В частности без газа остаются абоненты в поселке Гвардейское, селах Софиевка, Маленькое, Красное, Первомайское, Урожайное, Чайкино, Солнечное, Красная Зорька, Укромное, Живописное, Совхозное, Журавлевка, Сумское, Сторожевое, Куприно, Новоандреевка, Харитоновка, Новый Сад и Станция Пролетная.
О времени восстановления газоснабжения министерство проинформирует дополнительно.
Ранее сообщалось, что с 2014 года в Крыму газифицировано более 100 населенных пунктов
, без газа остаются 453.
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